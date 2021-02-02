Раскрыта стоимость iPhone 13 Pro

Стоимость нового iPhone с одним терабайтом встроенной памяти окажется рекордной. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Журналисты издания предположили, сколько будет стоить iPhone 13 Pro, который может получить накопитель максимальной емкости в один терабайт. Авторы напомнили, что в США iPhone 12 Pro с 128 гигабайтами памяти был оценен в 999 долларов, версии на 256 и 512 гигабайт — 1099 и 1299 долларов соответственно. В Китае указанные модели оценили в 8499, 9299 и 11 099 юаней соответственно.

В сообщении говорится, что политика ценообразования Apple позволит раскрыть стоимость будущего девайса с максимальным объемом накопителя. Так, журналисты заметили, что при каждом увеличении памяти на 128 гигабайт цена устройства увеличивается примерно на 100 долларов и 800 юаней — в зависимости от региона. Из этого специалисты сделали вывод, что iPhone 13 Pro с накопителем в один терабайт может быть оценен в США и Китае в 1699 долларов и 14 000 юаней соответственно.

Авторы уточнили, что это не максимальная стоимость аппарата в новой серии смартфонов Apple, так как в линейку войдет еще и iPhone 13 Pro Max. Описанный аппарат с одним терабайтом встроенной памяти позволит пользователю не беспокоиться о хранении личных данных и съемке фото и видео высокого качества.

О том, что смартфоны Apple в 2021 году получат накопители рекордного объема, в октябре заявил сетевой инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser). По словам блогера, с учетом запросов пользователей увеличение максимальной емкости iPhone кажется логичным.