Nar” продолжает поддерживать сферу образования в период социальной изоляции

«Nar», уделяющий особое внимание развитию образования в стране, поддерживает студентов и школьников, продолжающих свое образование по альтернативным каналам во время пандемии. Так, мобильный оператор обеспечивает коммуникационную поддержку программы “Dərs vaxtı” , которая является специальным проектом Министерства образования Азербайджанской Республики и транслирует уроки в прямом эфире телевидения для школьников с ограниченным, в период социальной изоляции, доступом к интернету.

Программа демонстрирует телевизионную версию всех предметов, преподаваемых в школе, предоставляя учащимся уникальную возможность изучать темы в любой точке страны с объяснениями самых опытных учителей. Занятия можно смотреть в будние дни на телеканалах "Mədəniyyət" и "ARB Günəş". Ознакомиться с ежедневным расписанием уроков можно здесь.

Напомним, что для поддержки устойчивости сферы образования во время пандемии, «Nar» представил выгодный интернет-пакет “TƏHSİL+” , который облегчает подключение школьников и студентов, а также учителей к онлайн-урокам.