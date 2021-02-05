Более доступное общение с обновленными тарифами «Sərbəst»!

ООО «Azercell Telecom» представляет новые тарифы «Sərbəst»

В тарифах «Sərbəst» не изменились только цены! Больше интернета и больше минут внутри страны в тарифных пакетах «Sərbəst» доступны уже сегодня!

Компания ООО «Azercell Telecom», которая всегда уделяет особое внимание своим абонентам, обновляет тарифные пакеты «Sərbəst», позволяющие экономить расходы на связь, наслаждаясь удобным и комфортным общением!

Стремящийся учитывать интересы и потребности каждого абонента, лидирующий мобильный оператор предлагает выбрать один из обновленных тарифов «Sərbəst»!

2 GB интернета и 350 минут внутри страны всего за 10 манатов в месяц в рамках тарифа «Sərbəst 10»; 5 GB интернета и 500 минут внутри страны за 15 манатов в месяц в рамках тарифа «Sərbəst 15»; 15 GB интернета и 850 минут внутри страны за 25 манатов в месяц в рамках тарифа «Sərbəst 25»; 25 GB интернета и 2500 минут внутри страны за 50 манатов в месяц в рамках тарифа «Sərbəst 50»; и, наконец, тариф «Sərbəst 75», который предлагает 60 GB интернета и 4000 минут внутри страны за 75 манатов в месяц.

Azercell не только делает звонки и интернет более доступными в рамках тарифных пакетов «Sərbəst», но также предоставляет 1 GB для бесплатной переписки в приложениях Facebook Messenger и WhatsApp.

Абоненты предоплаченной связи Azercell могут подключиться к тарифным пакетам «Sərbəst 10», «Sərbəst 15», «Sərbəst 25», «Sərbəst 50» и «Sərbəst 75», отправив ключевые слова S10, S15, S25, S50 или S75, соответственно, на короткий номер 7575. При этом у абонентов постоплаты есть возможность подключиться к тарифным пакетам «Sərbəst 15», «Sərbəst 25», «Sərbəst 50» и «Sərbəst 75».

Откройте для себя удобство общения с тарифами «Sərbəst»!