SIF Азербайджана в 2020 году через электронную кредитную платформу гарантировал кредиты на сумму 148 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства (SIF) Азербайджана при министерстве экономики в 2020 году через электронную кредитную платформу, впервые созданную в стране министерством экономики, гарантировал 433 кредита на сумму 148 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на онлайн-пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда развития предпринимательства за прошедший год и задачам на текущий год, председатель правления Фонда Кянан Наджафов.

По его словам, в июне прошлого года для поддержки предпринимателей, работающих в областях, пострадавших от пандемии, были запущены два механизма - кредитные гарантии и субсидирование процентных ставок.

Впервые в стране минэкономики создало цифровую кредитную платформу и запустило ее для приема предпринимателями онлайн-заявок на новые бизнес-кредиты в рамках механизма гарантирования кредитов, сказал Наджафов.

"В 2020 году через эту платформу было зарегистрировано более 3,3 тысячи заявок на получение новых бизнес-кредитов на сумму 949 миллионов манатов. Из этих заявок Фонд гарантировал 433 кредита на сумму 148 миллионов манатов. Размер гарантий по гарантированным заявкам составил 86,1 миллиона манатов. Сумма кредита по вступившим в силу заявкам составила 130 миллионов манатов, а сумма гарантии - 74,8 миллиона манатов", - сказал он.

Напомним, что Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана начал деятельность с 2002 года. Это учреждение, которое предоставляет льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Фонд был создан для усиления государственной поддержки предпринимательства, он является важной институциональной организацией, предоставляющей льготные кредиты предпринимателям и реализует свою политику в соответствии с приоритетами развития экономики Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева)

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