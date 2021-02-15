"Лаборатория Касперского" сообщает об участившихся угрозах при установке фейкового Zoom

БАКУ /Trend/ - Во второй половине 2020 года число пользователей, которые встретились с различными угрозами при установке фейкового Zoom, увеличилось в полтора раза.

Как сообщает в понедельник Trend, по данным "Лаборатории Касперского", во второй половине 2020 года по сравнению с первой на 60% выросло во всём мире число пользователей, столкнувшихся с вредоносными и нежелательными файлами, в названиях которых использовалось слово zoom.

Если с января по июнь их было около 168 тысяч, то с июля по декабрь — уже порядка 270 тысяч. В Азербайджане всплеск ещё более заметен — число таких пользователей выросло в шесть раз.

В прошлом году в связи с массовым переходом на удалённый режим работы и учёбы выросла популярность сервисов для проведения онлайн-конференций, сейчас она также остаётся стабильно высокой. Так, по данным консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, большинство руководителей крупнейших компаний мира считают, что вызванные пандемией COVID-19 изменения, выразившиеся в переходе на удалённый режим работы (78%), ускорении автоматизации (76%) и снижении численности сотрудников в офисах (61%), останутся с нами надолго. Не удивительно, что этим пользуются злоумышленники — они всегда стремятся обернуть тренды в свою пользу.

Угрозы, которые распространялись под видом платформы для видеоконференций, в основном представляли собой рекламное и потенциально нежелательное ПО. К последнему типу в «Лаборатории Касперского» относят программы, которые устанавливаются на компьютер пользователя без его явного согласия и впоследствии могут мешать нормальной работе ПК.

Чаще всего пользователи могут столкнуться с программами, выдающими себя за популярные сервисы для видеосвязи, на неофициальных ресурсах либо по ссылке в электронном письме с фейковым сообщением о специальном предложении или уведомлением от платформы.

«В прошлом году очень многие начали пользоваться приложениями для онлайн-встреч и совещаний, и в этом году их популярность вряд ли пойдёт на спад. К сожалению, популярность подобных сервисов стали использовать в своих целях и злоумышленники. Они пытаются обмануть тех, кто пытается скачать такое ПО, и прячут под похожими названиями программы, которые могут причинить вред устройствам, удалять или вносить изменения в данные», — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы обезопасить себя от онлайн-угроз, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

• скачивать программы только из официальных магазинов приложений и на сайтах разработчиков;

• не переходить по подозрительным ссылкам из писем, сообщений в социальных сетях и мессенджерах;

• использовать разные и надёжные пароли для каждого из аккаунтов. Их не придётся запоминать, если использовать менеджер паролей, например Kaspersky Password Manager. Это программа, которая помогает создавать и безопасно хранить уникальные пароли;

• использовать на всех устройствах надёжное защитное решение, которое заблокирует троянцев, шифровальщиков и другие угрозы, а также не даст перейти по вредоносной ссылке, такое как Kaspersky Internet Security.

Было отмечено, что анонимизированные данные получены на основе срабатывания решений "Лаборатории Касперского" в 2020 году.