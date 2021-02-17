Шамаха лидирует по инновациям в проекте «Безналичный Азербайджан»

Mastercard и Azər Turk Bank начали новую кампанию по поддержке Азербайджана в направлении безналичного общества

Компания-пионер в технологической платежной отрасли Mastercard совместно с Azər Türk Bank, Информационно-вычислительным центром Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики запустили уникальный проект по безналичной оплате в общественном транспорте г. Шамаха. Проект «inkart» - первый в стране совместный проект, позволяющий осуществлять платежи в общественном транспорте по дебетовым и кредитным картам Mastercard.

В рамках проекта кампании первая поездка в общественном транспорте в черте города Шамаха будет бесплатной, как по понедельникам, так и по пятницам с 8 февраля по 31 марта 2021 года в случае оплаты любой картой Mastercard или Maestro. Другими словами, когда пассажир платит своей Mastercard в общественном транспорте в первый раз в понедельник или пятницу, из баланса карты не вычитается ни один тариф. Кампания не охватывает вторую поездку на ту же Mastercard в этот же день, т.е. стоимость проезда снимается с карточного баланса пассажира для следующих поездок.

В рамках проекта создана вся необходимая инфраструктура для поддержки безналичных платежей в общественном транспорте. В общественном транспорте города Шамаха установлено новое поколение валидаторов для обеспечения безналичной оплаты проезда. Также установлено торговое оборудование, поддерживающее карты inkart, и приняты все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы этого оборудования. Это оборудование позволяет клиентам получить новую карту «inkart», а также проверить или пополнить баланс уже купленных карт в любой момент через сервис 7/24.

В то же время пользователям предоставляется доступ к веб-сайту www.inkart.az Клиенты могут получить необходимую информацию о проекте, а также проверить или пополнить баланс своих карт «inkart» на только что запущенной онлайн-платформе.

Клиенты также могут использовать мобильное приложение «inkart» и управлять своими картами 24/7. Приложение предоставляет пользователям все необходимые функции. Так что пользователи, посредством мобильного приложения, могут легко добавлять и удалять, блокировать и разблокировать карты, увеличивать лимиты карт путем их идентификации, могут проверять историю платежей, пополнять баланс и переводить средства на другие карты. Приложение доступно на нескольких языках. В их числе русский и английский языки и т.д.

"Компания Mastercard уже более десяти лет занимается разработкой решений для инновационного городского транспорта и изменением практики транзитных перевозок. Мы поддерживаем транспортную систему более 250 городов бесконтактными транзитными решениями. В рамках Программы Транзитного Партнерства мы сотрудничаем с профессионалами в области городского транспорта, ускоряем решения, благодаря которым люди безопасно и комфортно достигают места назначения, выявляем финансовые инициативы для будущей транзитной инфраструктуры и закладываем основу для более широкой цифровизации городов. Таким образом, жители города Шамаха могут пользоваться своими бесконтактными кредитными, дебетовыми и предоплаченными картами Mastercard и Maestro, а также мобильными телефонами, поддерживающими бесконтактные платежи, для комфортной езды на автобусе, в том числе два раза в неделю бесплатно ", - сказал Эрдем Чакар, вице-президент, глава Mastercard в Азербайджане.

"Как известно, в августе прошлого года Государственный банк Azər Türk Bank, Информационно-вычислительный центр Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и международная платежная система MasterCard запустили в городе Шамаха первый безналичный платеж в общественном транспорте, и создали для этого всю необходимую инфраструктуру. В целях повышения интереса к проекту и стимулирования безналичных платежей в транспорте в рамках проекта также действует специальная кампания. Так, начиная с 8 февраля, по понедельникам и пятницам первая поездка в общественном транспорте города Шамаха будет бесплатной для обладателей любых карт Maestro или Mastercard и «inkart». Подробная информация доступна на www.inkart.az ", - сообщил Директор Департамента Платежных Карт Azər Türk Bank Намид Абдулов.