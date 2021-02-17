Развитие стартап экосистемы - одна из приоритетных задач Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Развитие стартап экосистемы Азербайджана является одной из приоритетных задач нашего государства.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в ходе онлайн мероприятия на тему "Выход инновационной экосистемы и местных стартапов на международную арену" заведующий отделом инноваций и цифрового развития в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Азизов.

По его словам, начиная с 2012 года, правительство Азербайджана стало уделять особое внимание стартап экосистеме нашей страны.

"Наряду с этим, впервые в Азербайджане появилась служба ASAN, технопарки, деятельность которых стала основой для формирования некой правовой базы в этом направлении", - добавил он.

Кроме того, по словам Азизова, начиная с 2018 года в этой отрасли были внесены некоторые изменения.

"Эти изменения коснулись не только государственных организаций, но и ряда других. В этом же году были образованы инновационные центры и агентства при министерстве связи для непосредственной поддержки стартап среды, оказания помощи и обеспечения необходимых условий предпринимателям в развитии своей деятельности в этом направлении", - сказал он.

Азизов заявил, что в 2020 году инновационное агентство разработало решение, которое позволяет разделять стартап проекты на определенные виды категорий.

В тоже время, он отметил, что формирование такой классификации позволит более правильно развить проекты, увидеть успехи проекта на каждом из этапов его развития.

"Формирование правовой базы позволяет прежде всего государству выгоднее всего, для всех участников, сформировать инвестиционные фонды, вклад инвестиций в проекты и ряд других важных вопросов", - сказал Рашад Азизов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev