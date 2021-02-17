Порядка 10% созданных стартап-проектов соответствуют стандартам международных рынков

БАКУ/Trend/ - Начиная с 2013 года в Азербайджане мы создали инкубационный и акселерационный центры, школы программирования и ряд других организаций.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в ходе онлайн мероприятия на тему "Выход инновационной экосистемы и местных стартапов на международную арену" директор центра INNOLAND Маммад Керимов.

По его словам, создание таких центров, школ и организаций уже является формированием новой экосистемы.

"Успехи наших проектов мы оцениваем по таким критериям, как инвестиции, которые внесли в наш проект, выход проекта на международные рынки и некоторые другие. Таких успешных проектов у нас немного - не превышает десяти из общего числа созданных проектов", - добавил Керимов.

Кроме того, он отметил, что за период чуть больше двух лет центром INNOLAND были поддержаны, продвинуты и инвестированы порядка 60 стартап-проектов.

"Из этого общего числа 6-7 проектов разработаны в соответствии с мировыми стандартами, которые могут выйти на международные рынки", - подчеркнул Керимов.

Он отметил, что организации акселераторы мира стали отталкиваться от стартап-проектов и ими больше всего начали интересоваться венчурные фонды.

"Здесь стартаперам и стартап-проектам необходима поддержка со стороны государства. Предприниматель на добровольной основе, не имея поддержки со стороны государства, не сможет долгое время сохранить свои позиции на рынке инноваций", - сказал директор Центра.

Напомним, что в этом направлении Кабинет министров Азербайджана утвердил критерии определения стартапа и правила ведения открытого для общественности реестра инновационных проектов и выдачи стартап-сертификата. Согласно критериям определения стартапа, юридические или физические лица, отвечающие критериям и получившие специальный стартап-сертификат, освобождаются от налогов в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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