Facebook запретит распространение новостей в Австралии из-за нового медиакодекса

Руководство Facebook решило ограничить возможность распространения новостей на территории Австралии из-за нового медиакодекса, который в скором времени могут принять в стране для защиты местных медиакомпаний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с новыми правилами пользователи в Австралии утратят возможность публиковать ссылки на новостные сообщения, просматривать международные и местные новости и делиться чужими записями, содержащими новости. При этом люди во всем мире больше не смогут делиться в Facebook новостями австралийских изданий.

Отмечается, что новостной контент составляет менее 4% содержимого, которое просматривают пользователи Facebook.