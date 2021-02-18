Facebook запретит распространение новостей в Австралии из-за нового медиакодекса
Руководство Facebook решило ограничить возможность распространения новостей на территории Австралии из-за нового медиакодекса, который в скором времени могут принять в стране для защиты местных медиакомпаний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В соответствии с новыми правилами пользователи в Австралии утратят возможность публиковать ссылки на новостные сообщения, просматривать международные и местные новости и делиться чужими записями, содержащими новости. При этом люди во всем мире больше не смогут делиться в Facebook новостями австралийских изданий.
Отмечается, что новостной контент составляет менее 4% содержимого, которое просматривают пользователи Facebook.
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