КНДР угрожает США и их союзникам в киберсфере - госдеп
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что деятельность КНДР в киберсфере угрожает Вашингтону и его союзникам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его словам, обзор политики администрации США в отношении КНДР будет учитывать "злонамеренные действия и угрозы, исходящие от Пхеньяна". "Конечно, чаще всего мы говорим о ядерной и баллистической ракетной программах. Но, разумеется, злонамеренная киберактивность - это также то, что мы внимательно изучаем", - сказал глава пресс-службы Госдепартамента.
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