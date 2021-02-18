КНДР угрожает США и их союзникам в киберсфере - госдеп

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что деятельность КНДР в киберсфере угрожает Вашингтону и его союзникам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, обзор политики администрации США в отношении КНДР будет учитывать "злонамеренные действия и угрозы, исходящие от Пхеньяна". "Конечно, чаще всего мы говорим о ядерной и баллистической ракетной программах. Но, разумеется, злонамеренная киберактивность - это также то, что мы внимательно изучаем", - сказал глава пресс-службы Госдепартамента.