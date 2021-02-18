YouTube анонсировал запуск сервиса коротких видео Shorts в США в ближайшие недели

Видеохостинг YouTube намерен в течение нескольких недель запустить в США сервис коротких видеороликов YouTube Shorts. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие недели мы начнем расширять бета-версию на США, открыв доступ к нашим инструментам еще большему количеству пользователей, создающих видео, чтобы они могли начать использовать YouTube Shorts", - указано в сообщении.

Отмечается, что компания продолжит разработку нового сервиса, который в настоящее время доступен только на территории Индии.

YouTube объявил о запуске сервиса коротких видеороликов в сентябре. Как указано в блоге, ежедневное число просмотров в YouTube Shorts достигает 3,5 млрд.

YouTube Shorts позволяет создавать и загружать 15-секундные видеоролики. Наиболее известным сервисом для создания коротких видео является социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance. Аналогичные сервисы представили социальные сети Instagram и Snapchat.