В работе Facebook произошел сбой
Пользователи из нескольких стран мира отмечают проблемы в работе приложения Facebook. Информация об этом появилась на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Неполадки функционирования социальной сети стали наблюдаться в четверг после 20:27 по времени восточного побережья (05:27 пятницы GMT+4).
Большая часть жалоб от пользователей поступает с территории США, Великобритании, Германии и Австралии. О сбоях в России не сообщается.
По данным сервиса Downdetector, у 52% пользователей приложение не работает, 32% не могут войти в мессенджер, а еще примерно у 14% не работает лента новостей.
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