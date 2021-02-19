В работе Facebook произошел сбой

ИКТ 19 февраля 2021 06:44 (UTC+04:00)
В работе Facebook произошел сбой

Пользователи из нескольких стран мира отмечают проблемы в работе приложения Facebook. Информация об этом появилась на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неполадки функционирования социальной сети стали наблюдаться в четверг после 20:27 по времени восточного побережья (05:27 пятницы GMT+4).

Большая часть жалоб от пользователей поступает с территории США, Великобритании, Германии и Австралии. О сбоях в России не сообщается.

По данным сервиса Downdetector, у 52% пользователей приложение не работает, 32% не могут войти в мессенджер, а еще примерно у 14% не работает лента новостей.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ОАО &quot;Азеришыг&quot; не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения цен
ОАО "Азеришыг" не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения цен
В одной из бакинских школ приостановлено очное обучение
В одной из бакинских школ приостановлено очное обучение
Семьям шехидов и пропавших без вести в Отечественной войне Азербайджана оказывается социально-психологическая поддержка (ФОТО)
Семьям шехидов и пропавших без вести в Отечественной войне Азербайджана оказывается социально-психологическая поддержка (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В работе Facebook произошел сбой ИКТ 06:44
Pfizer и BioNTech приступили к фазе 2/3 испытаний вакцины от COVID-19 среди беременных Другие страны 06:23
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Фукусимы Другие страны 05:52
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg В мире 05:35
США вдвое повысят взносы на программу COVAX, учрежденную ВОЗ США 05:19
Главы Twitter, Facebook и Google выступят на слушаниях в Конгрессе США 04:58
США отозвали из СБ ООН предложение о восстановлении санкций против Ирана США 04:39
ВМС Франции получат новые подлодки с баллистическими ракетами в 2036 году Европа 04:18
Ford отзывает более 150 тыс. машин в трех странах из-за проблем с подушками безопасности В мире 03:51
В США заявили о возможности отказаться от политики максимального давления на Иран США 03:33
В Нью-Йорке произошел взрыв газа США 03:17
SpaceX поздравила NASA с посадкой марсохода Perseverance США 02:59
Во Франции разрешат проводить фестивали на 5 тыс. человек Европа 02:29
"Бенфика" сыграла дома вничью с "Арсеналом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Спорт 02:13
В Боготе произошел взрыв Другие страны 01:49
США не будут спешить с выводом войск из Афганистана США 01:31
NASA получило первый снимок с марсохода Perseverance В мире 01:03
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 10 млн Другие страны 00:48
В Ватикане за отказ от вакцинации теперь может грозить увольнение Европа 00:29
Сотрудничество в формате Азербаджан-Турция-Грузия мало изменилось после завершения войны с Арменией - депутат Политика 00:04
Компания «Интергаз Центральная Азия» нацелена на развитие газотранспортной системы Казахстана по трем направлениям Бизнес 00:04
ОАО "Азеришыг" не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения цен Общество 18 февраля 23:59
В мире за сутки выявили более 363 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 18 февраля 23:47
Казахстан увеличил количество авиарейсов в ОАЭ и Турцию Казахстан 18 февраля 23:30
Производство анодной меди в Иране выросло на 19 процентов Экономика 18 февраля 23:26
Нацбанк Грузии в очередной раз провел интервенцию на валютном рынке Грузия 18 февраля 23:18
Один человек погиб в результате взрыва мины в Суговушане Происшествия 18 февраля 23:11
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,5 млн человек Турция 18 февраля 22:52
Торговая палата США предупредила о последствиях разрыва связей с КНР США 18 февраля 22:32
В Анкаре состоялся турецко-азербайджанский бизнес-форум (ФОТО) Экономика 18 февраля 22:30
Генсек ООН причислил резкое похолодание в США к последствиям изменения климата США 18 февраля 22:19
Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции (ФОТО) Политика 18 февраля 22:07
Apple ищет сотрудника для разработки сетей 6G ИКТ 18 февраля 21:51
В НАТО заявили о восьмикратном увеличении своего контингента в Ираке Другие страны 18 февраля 21:34
Венгерский бизнес реализует 12 инвестпроектов в Узбекистане Узбекистан 18 февраля 21:25
В следующем месяце будут открыты семь новых станций метро Тегерана Экономика 18 февраля 21:15
В Грузии ужесточили штрафы за нарушение правила ношения маски Грузия 18 февраля 21:11
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено 106 новых памятников Азербайджан 18 февраля 21:06
В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса Европа 18 февраля 20:59
Состоялась встреча между Агентствами по развитию МСБ Азербайджана и Турции (ФОТО) Экономика 18 февраля 19:57
В Стамбуле будет создано торговое представительство Азербайджана Экономика 18 февраля 19:56
В Баку совершенно потрясающее количество умных, мудрых людей... - Эммануил Виторган Интервью 18 февраля 19:33
В одной из бакинских школ приостановлено очное обучение Общество 18 февраля 19:11
Благоустройство освобожденных территорий откроет большие возможности для предпринимателей Азербайджана и Турции - Микаил Джаббаров Бизнес 18 февраля 19:04
Между Азербайджаном и Турцией подписано 11 соглашений Политика 18 февраля 18:53
После победы в Отечественной войне для Азербайджана начинается новый период – премьер-министр Политика 18 февраля 18:46
Важнейшую роль в реализации формата "3 + 3" играет новый Нахчыванский коридор - Али Асадов Экономика 18 февраля 18:39
Пандемия коронавируса повлияла на наши экономические отношения с Турцией – премьер-министр Азербайджана Экономика 18 февраля 18:37
Когда в Баку приехал Андрей Мягков… От зарплаты до зарплаты Социум 18 февраля 18:31
Нахчыванский коридор крайне важен для Турции – турецкий министр Экономика 18 февраля 18:13
FMO закрывает кредитный договор с грузинским Credo Bank Бизнес 18 февраля 17:57
Дневной курс маната к доллару в 2020 г. оставался стабильным - ЦБ Азербайджана Финансы 18 февраля 17:53
Семьям шехидов и пропавших без вести в Отечественной войне Азербайджана оказывается социально-психологическая поддержка (ФОТО) Общество 18 февраля 17:52
Комиссия по вопросам помилования Азербайджана проведет очередное заседание Политика 18 февраля 17:52
Премьер-министр Азербайджана встретился с вице-президентом Турции Политика 18 февраля 17:39
Нарушений режима прекращения огня в Карабахе в последние дни не зафиксировано – МИД России Политика 18 февраля 17:37
В Азербайджане в 2020 году наблюдался рост денежных агрегатов – Центробанк Финансы 18 февраля 17:36
Состоялся телефонный разговор между Президентами Турции и России Политика 18 февраля 17:30
В Грузии назвали имя кандидата на пост премьера Грузия 18 февраля 17:23
Инфляция в Азербайджане осталась ниже центра целевого диапазона Финансы 18 февраля 17:19
В Азербайджане сократилась преступность Общество 18 февраля 17:19
Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта Европа 18 февраля 17:13
Доходы Азербайджана от услуг мобильной связи и информации превысили 177 млн манатов ИКТ 18 февраля 17:12
Объявлена активность продаж автобензина на бирже Туркменистана в январе Бизнес 18 февраля 17:09
У жителя Сингапура зафиксировали остановку сердца после получения вакцины Pfizer Другие страны 18 февраля 17:01
В Азербайджане увеличены пенсии до 6300 работающих пенсионеров Общество 18 февраля 17:01
В Азербайджане меняются правила в связи с осмотром водных, газовых и электрических счетчиков Общество 18 февраля 16:58
Сальдо торгового баланса Азербайджана с Чехией за 2020 г. осталось положительным Бизнес 18 февраля 16:58
На посевных участках Азербайджана будет проведен агрохимический анализ почвы Экономика 18 февраля 16:58
"Азербайджанская промышленная корпорация" увеличивает экспортный потенциал Бизнес 18 февраля 16:51
Нет среди них Хары-бюльбюль… Вафа Зейналова в роли дочери Карабахского хана (ФОТО/ВИДЕО) Культура 18 февраля 16:47
Предприниматели из Узбекистана приобрели на бирже Туркменистана авиационный и осветительный керосин Бизнес 18 февраля 16:44
Техас остановил экспорт газа из-за аномальных холодов США 18 февраля 16:43
В Азербайджане 155 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 145 новых случаев заражения Общество 18 февраля 16:40
Казахстанский экспорт выходит на Башкортостан Бизнес 18 февраля 16:36
Профессора зарубежных университетов привлечены для преподавания в UNEC Общество 18 февраля 16:33
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 200-летнего юбилея Ашуга Алескера Политика 18 февраля 16:18
Госпогранслужба Азербайджана обеспечена 5 тысячами доз вакцины Политика 18 февраля 16:15
Температура воздуха в Азербайджане ниже климатической нормы - глава нацслужбы Общество 18 февраля 16:14
В ГПС Азербайджана было мало инфицированных коронавирусом - начальник управления Азербайджан 18 февраля 16:14
В 2021 году в Казахстане планируют обеспечить рост валовой продукции сельского хозяйства Бизнес 18 февраля 16:11
Численность населения Азербайджана выросла на 0,5% Общество 18 февраля 16:09
В январе 2021 г. объём иностранных инвестиций в Азербайджан сократился Финансы 18 февраля 16:08
Возможностями центра INNOLAND могут воспользоваться все игроки инновационной экосистемы Экономика 18 февраля 16:00
Город, который мог процветать, лежит в руинах - находящийся в Агдаме российский депутат - репортаж Trend TV Политика 18 февраля 15:57
Российский депутат после Барды посетил Агдам (ФОТО) Политика 18 февраля 15:57
Все виновные в терроре в Барде должны быть наказаны – российский депутат Политика 18 февраля 15:54
ВОЗ расценила риск распространения Эболы в Гвинее как очень высокий Другие страны 18 февраля 15:48
Видеокадры из села Алиагалы Агдамского района (ВИДЕО) Политика 18 февраля 15:42
С 21 февраля в Азербайджане вновь ухудшатся погодные условия Общество 18 февраля 15:41
Холодные воздушные массы покидают территорию Азербайджана, интенсивных осадков не ожидается - глава нацслужбы Общество 18 февраля 15:40
В Азербайджане растет производство полиэтилена Бизнес 18 февраля 15:38
Михаил Гусман о предстоящих парламентских выборах в Израиле – в эфире «Эхо Москвы» (ВИДЕО) Израиль 18 февраля 15:36
Омбудсмен Азербайджана прокомментировала заявления экс-президента Армении Сержа Саргсяна Политика 18 февраля 15:32
В прошлом году в Азербайджане было заключено свыше 35 тыс. браков Общество 18 февраля 15:25
Министр нацобороны Турции направил письмо семье азербайджанского шехида Политика 18 февраля 15:21
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерли 80 человек Общество 18 февраля 15:17
TRACECA разработает конкурентоспособные тарифы для контейнерных перевозок Экономика 18 февраля 15:14
Начата вакцинация сотрудников Государственной погранслужбы Азербайджана (ВИДЕО) Азербайджан 18 февраля 15:12
Названо число экономически активного населения Азербайджана Общество 18 февраля 15:09
Все новости