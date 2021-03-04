Крупнейшая корпоративная интранет-сеть в области образования нашей страны, Азербайджанская Образовательная Сеть расширила зону покрытия, подключив новые учебных заведения. Таким образом, в 2020 году к Азербайджанской Образовательной Сети присоединились еще 292 учебных заведения по всей стране. В настоящее время Азербайджанская образовательная сеть охватывает 4164 учебных заведения. Следует отметить, что учебные заведения страны подключены к сети на основе оптического соединения, ADSL и 4G технологий.

Помимо подключения всех учебных заведений страны к единой корпоративной сети, AzEduNet предоставляет этим учебным заведениям безопасный канал связи в Интернете в рамках «Программы информатизации системы образования». В настоящее время все образовательные учреждения, подключенные к сети, пользуются услугой «Umbrella» от Cisco Systems, которая отвечает всем требованиям современной системы образования. Это решение, являющееся облачной системой безопасности, в настоящее время очищает каналы связи в Интернете всей системы образования от вредоносного трафика.

Азербайджанская образовательная сеть является крупнейшей внутренней сетью страны в области образования, объединяющей образовательные учреждения разного уровня, а также учреждения, реализующие государственную политику в области образования, в единую сеть. Основными возможностями, предоставляемыми Азербайджанской образовательной сетью, являются высокоскоростной доступ в Интернет, фильтрация вредоносного контента, создание интранет-сети и организация интранет-коммуникации (IP-телефония, видеоконференцсвязь), а также создание услуги видеонаблюдения в учебных заведениях, а также технической поддержки сети и оборудования.