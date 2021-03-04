«Лаборатория Касперского» подвела итоги борьбы со сталкерским ПО в 2020 году

По данным «Лаборатории Касперского»*, в 2020 году почти 54 тысячи пользователей по всему миру столкнулись с так называемым сталкерским ПО — программами для слежки, использование которых на устройстве без ведома владельца во многих странах является правонарушением и преследуется по закону.

При этом Россия оказалась на первом месте среди стран, пользователи которых чаще всего сталкивались с этим типом ПО. На втором месте — Бразилия, затем США, замыкают пятёрку стран Индия и Мексика.

«За время пандемии число пользователей, у которых был обнаружен сталкерский софт, снизилось. Люди стали проводить дома гораздо больше времени, и актуальность инструментов для слежки несколько упала. Но не стоит недооценивать эту угрозу. Как только мир вернётся в привычный режим, темпы распространения сталкерских программ могут опять вырасти, — отмечает Виктор Чебышев, исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского». — Мы хотим напомнить, как технически можно снизить риск столкнуться с таким софтом. Для начала нужно создать сложные разные пароли к каждому из своих цифровых устройств и по возможности не делиться ими ни с кем, а также ограничить в настройках возможность установки приложений из неизвестных источников. Существуют также защитные решения, например Kaspersky Internet Security для Android, которые позволяют уведомить пользователя, если на устройстве установлено сталкерское ПО».

В 2020 году «Лаборатория Касперского» разработала в помощь некоммерческим организациям, помогающим жертвам преследования и домашнего насилия, программное решение TinyCheck. Его устанавливают не на смартфон, а на отдельное устройство — микрокомпьютер Raspberry Pi: это сделано с той целью, чтобы не позволить инициатору слежки узнать о проверке. Это отдельное устройство нужно настроить так, чтобы оно выступало в роли посредника между роутером и подключённым к Wi-Fi гаджетом. Тогда TinyCheck сможет проверить исходящий интернет-трафик, проанализировать его в режиме реального времени и распознать подключения к центрам управления разработчиков сталкерского ПО. На анализ трафика уходит примерно 15 минут.

Чтобы бороться с насилием и преследованием, для которого используются программы для слежки, в ноябре 2019 года была создана Коалиция по борьбе со сталкерским ПО (Coalition Against Stalkerware). В настоящее время помимо «Лаборатории Касперского» в неё входят более 30 организаций, в числе которых производители решений в сфере информационной безопасности и НКО, помогающие жертвам насилия. Учитывая глобальную социальную значимость проблемы, а также регулярное появление новых образцов подобных программ, Коалиция по борьбе со сталкерским ПО открыта для новых партнёрств и призывает различные организации к сотрудничеству. Узнать больше можно на сайте www.stopstalkerware.org. В настоящий момент информация доступна на английском, французском, итальянском, испанском, немецком и португальском языках.

*Анонимизированные данные получены на основе срабатывания защитных компонентов решений «Лаборатории Касперского» за 2020 год.

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