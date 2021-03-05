Azercell делится итогами «Года Победы»

В полном испытаний и вызовов 2020 году лидирующий оператор мобильной связи поддержал страну во всех сферах

Год назад «Azercell Telecom» дал обещание своим клиентам сделать доступным цифровое будущее и более оперативно реагировать на требования динамично развивающегося мира. Это обещание, вне всяких сомнений, полностью оправдало себя на фоне трансформации мирового общества в 2020 году. Стратегия цифровизации Azercell, которая гармонично адаптируется к новому образу жизни и работы в условиях жесткой изоляции, предложила людям всех возрастов удобный и быстрый способ работы и общения в сферах образования, развлечения и бизнеса. Как лидирующий оператор мобильной связи, Azercell стремится сделать повседневную жизнь своих пользователей более комфортной с помощью инновационных услуг и технологических решений. Все это ознаменовалось тем, что количество абонентов компании в 2020 году превысило 5 миллионов.

«Azercell Telecom», добившись серьезных достижений, сумел без потерь завершить 2020 год, который стал сложным испытательным периодом как для страны, так и для мировой экономики. Крупнейший налогоплательщик ненефтяного сектора Азербайджана, доля которого на рынке мобильной связи страны за 2020 год составила 49%, в прошлом году выплатил в государственный бюджет 111.9 млн манатов, а за последние 24 года эта сумма составила в общей сложности около 2 млрд манатов, включая выплату налогов. В развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана в 2020 году мобильный оператор инвестировал 58 млн долларов США, а за период с 1996 по 2020 годы эта сумма составила 1.7 млрд долларов США.

В 2020 году, который также стал годом славной победы для народа Азербайджана, Azercell приступил к развертыванию первой мобильной инфраструктуры в освобожденных от оккупации регионах, включая жемчужину Карабаха город Шуша. Сейчас географический охват компании составляет 94,8%, включая освобожденные территории страны. Сеть оператора также обеспечивает охват 98,8% населения. Компания «Azercell Telecom», которая всегда находится в авангарде предоставления качественных и скоростных услуг мобильного интернета, в течение прошлого года успешно реализовала проект по улучшению сети 4G в нашей стране. За последний год покрытие сети 4G Azercell увеличилось с 74,2% до 85,1%. При этом, в 2020 году было установлено 784 новых базовых радиостанции, работающих по технологии 4G. Таким образом, общее количество станций, работающих в сети 4G, достигло 2679 единиц. Объем данных, передаваемых по сети Azercell, увеличился в 2,25 раза. В целом, в 2020 году интернет-трафик только в сети 4G увеличился на 60%. В течение 2020 года были успешно продолжены работы по обеспечению станций и туннелей Бакинского метрополитена сетью 4G, и в настоящее время сеть 4G Azercell активна на 14 станциях столичного метрополитена.

После освобождения наших земель, которые находились под оккупацией почти 30 лет, в 2020 году открылась совершенно новая страница в истории азербайджанского народа. Azercell, также вписавший свою историю на этой странице, стал одним из самых активных членов сплотившегося воедино общества Компания перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам 1 миллион манатов. В то же время мобильное приложение Azercell «Kabinetim» предоставило возможность абонентам осуществлять пожертвования в этот фонд. Azercell всячески оказывал поддержку населению во время войны. Во время терактов в Барде и Гяндже оператор пополнил баланс местных жителей, а также перевел 100 манатов на баланс всех отправившихся на передовую линию фронта представителей СМИ.

Первая половина 2020 года ознаменовалась сложностями, созданными другим беспощадным противником - распространяющимся по миру вирусом COVID-19 и сопутствующим ему строгим карантинным режимом. Azercell присоединился к активной борьбе в этой сфере, выделив 2 миллиона манатов Фонду поддержки борьбы с коронавирусом. Компания также запустила сервис «Мобильные платежи» в приложении «Kabinetim», чтобы у абонентов появилась возможность делать пожертвования в этот фонд. В течение всего периода карантина абоненты в возрасте старше 65 лет, столкнувшиеся с запретом на выход из дома, совершенно бесплатно могли воспользоваться услугами Мобильной абонентской службы.

Следующий жест солидарности со стороны компании ощутили на себе наши соотечественники, которые во время первого карантинного периода остались за границей и не смогли вернуться на родину. Azercell пополнил баланс абонентов, находящихся в роуминге на 50 манатов. Кроме того, все абоненты Azercell получили возможность совершать бесплатные звонки на «Горячую линию» Государственного Агентства обязательного медицинского страхования.

В рамках мер, принимаемых в борьбе с коронавирусом, Azercell 7 раз загрузил подарочный баланс в размере 50 манатов примерно 700 медицинским работникам, которые оказались на передовой в этом сражении. Кроме того, более 30 000 учителей, которые осуществляют преподавание в режиме онлайн в условиях социальной изоляции, получили интернет-пакет объемом в 5Gb. В период карантина по случаю праздников Новруз, Рамазан и Дня Республики 28 мая компания Azercell осуществила доставку продуктовых наборов и праздничных подарков примерно 11 000 малообеспеченных семей и ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на Абшеронском полуострове и в регионах страны.

Несмотря на социальную изоляцию, охватившую большую часть населения в 2020 году, Azercell достиг высоких показателей по различным каналам обслуживания за счет внедрения более интенсивной и эффективной системы отклика на запросы клиентов. Таким образом, в 2020 году в колл-центр Azercell поступил в общей сложности около 4 млн звонков, на 95% из которых был дан ответ. 449 337 запросов было получено через онлайн-службу поддержки абонентов и на 98% из них были предоставлены ответы. В течение года Azercell получил в общей сложности 135 000 запросов со своих официальных страниц в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube и Linkedin, на которые также ответили сотрудники компании. Кроме того, в течение 2020 года в Центрах Обслуживания Абонентов, в офисах Azercell Express, в магазинах Azercell Exclusive, а также через Мобильную Абонентскую Службу был предоставлен сервис около 1 млн абонента.

Следует отметить, что, несмотря на усиленный и напряженный график работы в период 44-дневной Отечественной войны, благодаря стараниям сотрудников Azercell качество обслуживания по всем каналам поддерживалось на высочайшем уровне. Так, согласно последним статистическим данным, количество звонков, поступающих через онлайн-каналы, увеличилось на 100%. Даже в условиях длительного строгого карантинного режима, применяемого в связи с пандемией COVID-19, Абонентская Служба Azercell работала в режиме онлайн постоянно. В качестве подтверждения того, что система обслуживания клиентов Azercell, созданная в 2020 году, соответствует самым высоким мировым стандартам, выступает сертификат ISO 10002: 2018 соответствия стандарту управления качеством / уровню удовлетворенности клиентов / руководствам по рассмотрению жалоб на предприятиях.

В прошлом году Azercell представил новую версию мобильного приложения «Kabinetim», которая позволила абонентам получить доступ к множеству новых цифровых услуг. Помимо оплаты коммунальных услуг, услуг связи и банковских услуг, функция «Мобильные платежи» позволила абонентам делать пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам и в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Всемирно известное приложение «Busuu» предлагалось подписчикам на особых скидочных условиях. В течение года Azercell представил ряд инноваций в области мобильного телевидения. Так, например, была запущена услуга «Mobil TV» для детей. В рамках услуги «BluTV» абонентам Azercell стали доступны популярные турецкие фильмы и сериалы. Было увеличено количество телеканалов в приложении «NNTV». В результате количество активных абонентов, использующих цифровые решения Azercell, за последний год увеличилось на 18%.

Azercell радовал своих абонентов различными кампаниями и выгодными тарифными пакетами в течение всего года. Был запущен тариф «Yeni Hər Yerə», который сделало общение с близкими для абонентов еще доступнее. Кроме того, лидирующий мобильный оператор представил инновационный сервис «Telegram Bot». В рамках различных рекламных кампаний покупатели смогли приобрести на выгодных условиях новейшие модели смартфонов Samsung и iPhone, а также пополнили баланс звонков и интернет-пакеты. В результате этого проникновение смартфонов среди абонентов Azercell достигло показателя в более чем 74%, а количество пользователей смартфонов выросло до 3.9 млн человек.

«Azercell Biznes», который обслуживает более 12 000 юридических лиц, с целью поддержки экономики страны, переживающей режим строгого карантина в связи с глобальной пандемией, представил обновленное решение «Biznesim Veb», которое позволяет компаниям создавать собственные веб-сайты в течение трех дней без предоплаты. Число пользователей мобильным интернетом среди бизнес-абонентов Azercell увеличилось на 14% по сравнению с 2019 годом за счет удобного подключения и расширенных возможностей связи для бизнеса. Деятельность компании в сфере корпоративного обслуживания дала толчок развитию экосистемы Интернета вещей (IoT), увеличив при этом базу пользователей на 34% по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году на социальные проекты было потрачено в общей сложности более 2.6 млн долларов США, что повысило общую сумму этих расходов за 24 года до 21.8 млн долларов США.

Во время войны Azercell уделял особое внимание мерам корпоративной социальной ответственности. В начале года Национальный олимпийский комитет Азербайджана выбрал «Azercell Telecom» в качестве Золотого партнера Национальной олимпийской и Национальной паралимпийской сборных Азербайджана на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Следует отметить, что из-за глобальной пандемии эти Олимпийские игры были перенесены на 2021 год. Чтобы достойно отразить роль современных азербайджанских женщин в обществе, Azercell, как признанный партнер Национального олимпийского комитета и Национальной олимпийской команды Азербайджана, запустил проект #Qadın dediyin с участием женщин-атлетов. Трансляция проекта в социальных сетях вызвала широкий общественный резонанс.

Одни из самых популярных социальных проектов компании, как «Мобильная глазная клиника» и «Мобильная стоматологическая клиника», в течение 2020 года провели бесплатные медицинские осмотры около 400 детей-сирот, а также малообеспеченных и нуждающихся в особой помощи людей из Баку и регионов.

Служба «Детская Горячая Линия», созданная в Азербайджане более 10 лет назад, продолжила свою деятельность в период карантина при поддержке Azercell и оказала психологическую помощь в общей сложности 6 657 детям.

Azercell, который уделяет особое внимание развитию сферы образования в стране, подготовке высококвалифицированных кадров и формированию человеческого капитала, продолжил поддержку стипендиальной программы Университета ADA и принял участие в организации специальных курсов для преподавателей информатики. Компания выступила цифровым партнером V Фестиваля Буктрейлеров. 7-я международная виртуальная конференция «womENcourage» была проведена при цифровом партнерстве Azercell. В то же время наши студенты, прошедшие обучение информатике при поддержке Azercell в партнерстве с Министерством образования Азербайджанской Республики, приняли участие в таких престижных соревнованиях, как 32-я Международная олимпиада по информатике, 16-я Международная Жаутыковская олимпиада, Азиатско-Тихоокеанская олимпиада по информатике, 12-й Международный осенний турнир по информатике. В течение года ими было завоевано 10 медалей в различных номинациях. Azercell поддержал организацию мастер-классов для юных участников проекта «Зимняя школа» групп SABAH. По случаю начала нового учебного года «Azercell Telecom» подарил бесплатные коды к приложению для изучения иностранных языков Busuu 300 школьникам и детям шехидов, которые успешно сдали экзамены, а также планшеты и бесплатные коды школьникам и детям шехидов, набравшим наибольшее количество баллов. В то же время более 100 детей с особыми потребностями получили бесплатные коды и номера для изучения иностранных языка от Azercell.

Azercell, который всегда придавал особое значение развитию профессиональных кадров в стране, потратил около 700 000 долларов США на развитие человеческого капитала в 2020 году и около 26 млн долларов США в период с 1996 по 2020 годы. Компания, единственная в СНГ, была награждена сертификатом Platinum Investors in People (IIP), который считается наивысшим уровнем стандарта «Инвестиции в людей», за сильное корпоративное управление и устойчивое развитие культуры и практики управления человеческими ресурсами.

Среди прочих достижений в 2020 году следует отметить, что Azercell стал трехкратным победителем престижной международной бизнес-премии «STEVIE 2020». Так, в прошлом году лидирующий мобильный оператор, опередив сотни других компаний, стал обладателем золотой награды в номинации «Телекоммуникационная компания года», а также бронзовых наград в номинациях «Самая инновационная компания года» и «Самая ценная компания в области корпоративной ответственности». Кроме того, социальный проект Azercell #Qadın dediyin завоевал серебряную и бронзовую медали на престижном международном фестивале Red Jolbors.

Azercell также стал первым оператором мобильной связи в стране, получившим сертификат соответствия стандартам ISO 37001: 2016 «Система антикоррупционного менеджмента».