Серия смартфонов Samsung Galaxy S21 побила все рекорды предварительных заказов

Представленная недавно всему миру флагманская серия Samsung Galaxy S21, бьет все рекорды пре-продаж. Так смартфоны показали отличные результаты во время специальной кампании предзаказа, и информация о sold out приходила со всех уголков мира. Так, например, компания заявила, что серия Samsung Galaxy S21 продается на 30% лучше, чем ее предшественники в Южной Корее. Новость была опубликована Samsung в официальном пресс-релизе и основана на данных за первую неделю продаж с 29 января по 8 февраля.

По количеству продаж «ванильный» Galaxy S21 стал бестселлером, а его доля от всех продаж составила 40%. Дополнительно необходимо отметить, что на долю Galaxy S21 Ultra пришлось 36%, а на Galaxy S21 + - 24%. Phantom Black и Phantom Violet были двумя наиболее популярными цветовыми решениями для новых устройств. Эта новость появилась всего через день после того, как Samsung подтвердила, что продажи трио Galaxy S21 в Великобритании установили рекорд. Так, Samsung Galaxy S21 Ultra стал суперхитом в Великобритании, на эту модель пришлось свыше 50% предварительных заказов. Такой успех Galaxy S21 Ultra, Samsung объясняет новым энергоэффективным дисплеем AMOLED, модемом 5G и передовыми камерами.

Напомним, что сенсационная флагманская серия Galaxy S21 состоит из Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Смартфоны, изготовлены, таким образом, что смогут удовлетворить запросы любого пользователя. Например, девайсы имеют разный размер и технические характеристики дисплеев: Galaxy S21- 6,2”, Galaxy S21+ - 6,7” и самый большой гаджет серии - Galaxy Ultra с экраном на 6,8-дюйма. Galaxy S21 и S21+ оснащены трехмодульной основной камерой с 12 МП сверхширокоугольным и широкоугольным объективами, на ряду с 64 МП телефото камерой с трёхкратным гибридным оптозумом.

В данном аспекте Galaxy S21 Ultra полностью отличается от своих «братьев». Флагман получил четыре основные камеры (сверхширокоугольная, широкоугольная и двойной телеобъектив) с новым 108-мегапиксельным профессиональным сенсором с улучшенным 100 кратным Space Zoom-ом, позволяющим создавать 12-битные HDR-фотографии.

Также смартфон поддерживает работу с электронным пером S Pen.

Дополнительную информацию о смартфонах серии Galaxy S21, можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.