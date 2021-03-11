Google заплатил штраф в 3 млн руб. за запрещенные в РФ сайты в поиске
Компания Google оплатила штраф в 3 млн рублей, назначенный судом за отказ выполнять требования о стопроцентной фильтрации своей поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
"Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента", - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, общая сумма штрафов, заплаченных компанией за отказ на 100% фильтровать свою поисковую выдачу, составила 5,2 млн рублей.
Роскомнадзор ранее сообщал, что "в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% "опасного" контента".
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