Twitter планирует запустить аналог Clubhouse к апрелю
Руководство сервиса микроблогов Twitter планирует запустить функцию голосового общения Spaces - аналог соцсети Clubhouse - к апрелю, сказала представитель компании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters.
Компания Twitter опубликовала видеоролик с описанием новой платформы. Пользователи смогут присоединяться к чужим обсуждениям, создавать собственные "комнаты", выбирать спикеров и ограничивать круг людей, которые могут присоединиться к дискуссии.
Clubhouse - соцсеть, основанная на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.
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