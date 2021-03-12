Nar готов внедрить в Азербайджане стандарт сети 5G

БАКУ /Trend/ - Сеть 4G мобильного оператора Nar полностью удовлетворяет потребности населения Азербайджана.

Об этом сказал генеральный директор Nar Гуннар Панке на пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, сообщает в пятницу Trend.

Кроме того, он отметил, что скорость интернет-соединения по сети 4G настолько высока, что компания не планирует в скором времени внедрение стандарта 5G.

По его словам, на местном рынке не так распространены смартфоны с поддержкой этой сети.

Кроме того, Панке заявил, что инфраструктура компании полностью соответствует требованиям стандарта 5G.

«Мы запустим этот стандарт в Азербайджане в случае возникновения острой необходимости», - сказал Панке.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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