Google раскритиковал Microsoft за корпоративную беспринципность
Компания Google раскритиковала Microsoft за поддержку идеи о введении платы для онлайн-платформ за использование новостного контента СМИ, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Согласно заявлению первой, Microsoft такими действиями намерена подорвать принцип свободного доступа к информации.
Спор между IT-гигантами начался после принятия кодекса игроков медиарынка в Австралии, согласно которому поисковые ресурсы должны платить СМИ за использование их контента.
Месяцем ранее Брэд Смит отметил, что выступает с поддержкой такого решения, которое сможет обеспечить защиту журналистики и СМИ. После он призвал американские власти последовать примеру австралийских коллег.
Старший вице-президент Google Кент Уокер в ответе подчеркнул, что такие предложения являются попыткой Microsoft отстоять собственные интересы в конкурентной борьбе.
«Эта важная дискуссия должна касаться существа проблемы, а не сводиться на нет явным корпоративным оппортунизмом», — заявил Уокер.
Ранее стало известно, что Microsoft заключила соглашение с европейскими новостными агентствами и издателями, чтобы оказывать давление на технологических гигантов типа Google и Facebook.