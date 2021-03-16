Facebook заключил договор об оплате контента с двумя крупнейшими медиакомпаниями Австралии

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, заключила соглашения с двумя крупнейшими австралийскими медиакомпаниями News Corp и Nine Entertainment, согласившись оплачивать их новостной контент. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщает издание Sydney Morning Herald.

По его данным, после нескольких недель переговоров News Corp, Nine Entertainment и Facebook заключили сделки, в рамках которых цифровой гигант будет платить за новости, а также за видео- и фотоматериалы. В соглашении будут участвовать все австралийские СМИ, принадлежащие этим медиакомпаниям, в том числе ведущие издания страны - газеты The Australian, Sydney Morning Herald, Age, Daily Telefraph и Herald Sun. Ожидается, что Facebook будет оплачивать контент, размещенный на его новостной платформе и в сервисе Facebook Watch.

Также сообщается, что до заключения сделки с News Corp и Nine Entertainment Facebook подписал соглашения с рядом небольших региональных и независимых СМИ Австралии. Переговоры с вещательной корпорацией ABC и местным отделением британской The Guardian продолжаются.