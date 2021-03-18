Загрузите приложение “Nar+” и воспользуйтесь специальными бонусами!

“Nar” запускает кампанию на Новруз для новых абонентов, зарегистрированных в приложении “Nar+” - позволяющем выполнять множество операций над аккаунтом. На время действия кампании все абоненты “Nar”, только прошедшие регистрацию в приложении, получат специальные подарки в течение следующих 24 часов. Акция действует до 19 апреля.

Напомним, что приложение “Nar+” позволяет легко управлять своим аккаунтом и выполнять множество важных операций за доли секунд. С помощью этого приложения абоненты могут получить информацию о тарифах, присоединиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, заказать новый интернет-пакет, проверить и возобновить свои бонусы. Абоненты также могут обратиться с различными вопросами в услугу онлайн-чата. Отметим, что в прошлом году количество пользователей воспользовавшихся услугами онлайн-чата превысило 195 тысяч.

Приложение “Nar+” можно скачать в AppStore и PlayStore.