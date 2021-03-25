Британцы потеряли в 2020 году из-за кибермошенников $655 млн

Британцы потеряли в 2020 году вследствие все более изощренных действий кибермошенников £479 млн ($655,8 млн), на 5% больше, чем в предыдущем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в данных UK Finance - торговой ассоциации сектора банковских и финансовых услуг Великобритании.

Значительно выросло количество операций мошенников, которые выдавали себя за представителей доверенных организаций. Используя страхи, связанные с пандемией коронавируса, киберпреступники направляли тексты, электронные письма со ссылками на фейковые сайты, якобы ответственные за вакцинацию или сбор штрафов за нарушение карантина. Таким образом они получали все необходимые им личные данные.

В прошлом году британские правоохранительные органы заблокировали более 700 учетных записей в социальных сетях, связанных с финансовым мошенничеством, из которых более 250 принадлежали преступникам, вербующим "денежных курьеров" для отмывания преступных доходов.