В работе Instagram произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в пятницу в США и ряде других стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Американские пользователи пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты (71%), входом в соцсеть (15%), 12% не могут зайти на сайт. На неполадки также жалуются жители Великобритании, Канады и Германии, однако отчетов из этих стран поступило меньше.
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