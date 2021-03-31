Министерство образования Азербайджанской Республики сотрудничает с Microsoft для всеобщей трансформации системы образования

ИКТ 31 марта 2021 15:10 (UTC+04:00)
Министерство образования Азербайджанской Республики сотрудничает с Microsoft для всеобщей трансформации системы образования

Происходящее сегодня стремительное развитие цифровых технологий оказывает значимое влияние на все сферы деятельности, включая сферу образования. Цифровая трансформация школ является необходимым условием развития национального образования в условиях перехода к цифровой экономике. Ключевыми направлениями развития становятся: создание цифровой образовательной среды, пересмотр содержания образования, создание гибкой системы персонализированного образовательного процесса, внедрение новых форм образовательных практик, методов и технологий.

Сегодня мир меняется быстрее, чем когда-либо, а онлайн образование становится нормой. Самым эффективным инструментом для получения знаний в период пандемии стала платформа Microsoft Teams, которая открывает безграничные возможности для реализации образовательного процесса, что является результатом как ее обширного функционала, регулярного обновления и совершенствования, так и одновременного использования всей экосистемы Microsoft.

Сотрудничество между Министерством образования Азербайджана и корпорацией Microsoft берет начало с 2008 года, когда стартовала первая госпрограмма по информатизации образовательной системы и возникло Управление Информатизации Образования при Министерстве образования.

Во время пандемии, усилия Министерства были направлены на поиски решения по дистанционному образованию, и Microsoft предложила свое решение – платформу Microsoft Teams. Данный инструмент, который был выбран среди всех других вариантов, стал интенсивно внедряться как в среднем, так и высшем образовании. Сегодня более 1,4 миллиона учеников зарегистрированы на платформе Виртуальной Школы, которая охватывает общеобразовательное направление. Также из 51 университетов, 38 внедрили Microsoft Teams как основное решение для коллаборации и дистанционного образования. Microsoft также сотрудничает в средне-профессиональном образовании, где из 50 заведений уже 17 внедрили Microsoft Teams.

3 марта 2021 года Минобразования Азербайджана совместно с Microsoft подписали очередное соглашение о цифровой трансформации системы образования. Документ о сотрудничестве охватывает 4 направления, в каждом из которых есть определенное количество проектов, которые будут реализованы совместно.

Новый документ адаптирован под нынешние реалии и систему образования Азербайджана. Партнерство сторон затронет более 20 направлений. В первую очередь – совершенствование информационных систем, которые использует Министерство в своих электронных сервисах. Это позволит ведомству делиться опытом на международном уровне, применять современные технологии для усовершенствования информационных систем в плане детализации анализа и увеличения эффективности электронных услуг.

По словам руководителя Управления информатизации системы образования Азербайджана Вюсала Ханларова, в рамках данного соглашения Азербайджан также состоит в коалиции «Leading Countries of the World». Страны-участники данной коалиции делятся между собой наиболее успешным опытом в сфере цифровой трансформации систем образования.

«В рамках Leading Countries of the World, и конкретно проекта Constellation, мы делимся и набираемся опыту у других стран, что в долгосрочной перспективе будет полезно всем участникам. Во многих сферах мы видим себя как пионеры, ведь многое из того, что реализовывается в данный момент в Азербайджане будет в дальнейшем имплементировано в других странах. На сегодняшний день, к данной платформе подключены 6 стран, которые являются, так сказать, “первопроходцами” внедрения новых технологий в сфере образования. Поддержку данной платформе оказывают также UNESCO и OECD, которые со своей стороны помогают правильно направлять наши шаги в технологическом плане.», - комментирует Вюсал Ханларов.

Еще одно направление сотрудничества сторон – это повышение профессионализма учителей. В рамках данного соглашения, рассматривается возможность совместного внедрения технологий Microsoft для программного переобучения учителей, а также планируются проекты с педагогическим университетом, направленные на замену существующего контента, контентом, отвечающим требованиям современной индустрии.

Также в рамках сотрудничества предусматривается внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Отметим, что Искусственный Интеллект Microsoft уже умеет распознавать азербайджанский язык. С помощью данной технологии уже сегодня исследуются определенные системы тестирования и применяется предиктивная аналитика для понимания степени полезности нового контента для учеников и учителей.

«Большим фактором в будущем развитии будет Искусственный Интеллект, возможности которого будут только расширяться, что позволит еще больше задействовать его в сфере образования. Мы ожидаем заметное улучшение в качестве преподавания в Азербайджанских школах, так как мы будем ориентированы на новые технологии при подготовке и переподготовке учителей. Еще один положительный фактор - расширение возможностей участия наших учеников в различных международных соревнованиях по ИИ и другим направлениям.», - считает В. Ханларов.

Комментируя очередной этап сотрудничества с Минобразования, руководитель по работе с сектором образования Microsoft в Казахстане и странах СНГ Нурлан Жаныбек, добавил, что меморандум охватывает все этапы изменений, необходимые для всеобщей трансформации системы образования в Азербайджане.

По его словам, с учетом многолетнего партнерства, некоторые пункты подписанного соглашения уже были реализованы, а некоторые успешно приближаются к завершению.

«В ближайшее время будет анонсирован проект Showcase School, к которому подключились 5 азербайджанских школ. Также, отдельный проект будет реализован с учителями, в рамках которого мы хотим задействовать 50 учителей. Очень важный фактор, что данное сотрудничество строится на приверженности к тем общим задачам, которые поставлены на ближайшее время. Задачи, которые отражены в меморандуме, окажут положительное влияние как на систему образования в целом, так и на каждого отдельного его участника», - добавил Н. Жаныбек.

Помимо трансформации самой системы образования, совместные активности сторон приведут к радикальному изменению рынка IT специалистов в стране. Ярким примером является программа изменения содержания образования в вузах и сертификация студентов. В настоящее время в одном из университетов уже стартовал проект «Microsoft Learn for Educators», в рамках которого ведется обучение учителей вузов, которые впоследствии сдают экзамены Microsoft и в дальнейшем университет внедряет методику Microsoft в свой образовательный контент. По завершению обучения, студенты получат как академический диплом самих университетов, так и профессиональный сертификат от Microsoft.

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху «интеллектуального облака» и «интеллектуальных технологий». Миссия компании – дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
НПЗ STAR SOCAR сократил импорт нефти в годовом исчислении
НПЗ STAR SOCAR сократил импорт нефти в годовом исчислении
Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса сохраняется
Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса сохраняется
Туркменистан подчеркивает значимость создания твердой экономической основы для дальнейшего продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане
Туркменистан подчеркивает значимость создания твердой экономической основы для дальнейшего продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На освобожденных землях Азербайджана обезврежено сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов - Агентство Общество 15:57
Новая экосистема Азербайджана расширит инвестиционные возможности в местные стартап-проекты ИКТ 15:46
Узбекистан за два месяца импортировал легковых автомобилей на сумму 17,5 млн. долларов США Узбекистан 15:46
В Азербайджане выявлено 2237 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 787 человек Общество 15:45
Обнародованы доходы товарно-сырьевой биржи Узбекистана за 2020 год Узбекистан 15:45
В Азербайджане 287,8 тыс. человек назначена президентская пенсия Экономика 15:34
Uzbekistan Airways будет выполнять рейсы по маршруту Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент два раза в неделю Узбекистан 15:28
На освобожденных землях Азербайджана очищаются от мин участки, где пройдут коммуникации Общество 15:28
НПЗ STAR SOCAR сократил импорт нефти в годовом исчислении Энергетика 15:27
На севере Азербайджана произошло землетрясение Происшествия 15:15
Джаббар Гаръягдыоглу - пророк музыки Востока из города Шуша. Друг Федора Шаляпина, восхищение Сергея Есенина...(ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:13
Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Индией увеличились почти вчетверо Бизнес 15:12
Генсек Тюркского совета сделал заявление по случаю Дня геноцида азербайджанцев Политика 15:12
Министерство образования Азербайджанской Республики сотрудничает с Microsoft для всеобщей трансформации системы образования ИКТ 15:10
Значительно возросла сумма экспорта золота из Азербайджана Бизнес 15:03
В феврале 2021 г. экономика Грузии сократилась Бизнес 14:57
В Иране 80% медицинского персонала сделал прививку от коронавируса Общество 14:51
Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса сохраняется Россия 14:47
ЦБ Азербайджана сообщил о росте репатриации капитала Финансы 14:47
Туркменбашинский НПЗ перевыполнил план по производству бензина различных марок Энергетика 14:46
Грипп и Острая Респираторная Вирусная Инфекция Общество 14:45
Туркменистан подчеркивает значимость создания твердой экономической основы для дальнейшего продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане Бизнес 14:42
Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем геноцида азербайджанцев Политика 14:34
Около половины грузоперевозок Азербайджана посредством системы "единое окно" составили авиаперевозки Транспорт 14:28
Названы уполномоченные с туркменской стороны на подписание соглашений в Москве Бизнес 14:15
В Азербайджане увеличился средний размер ежемесячной пенсии Общество 14:11
Вырос экспорт ведущих госкомпаний в ненефтяном секторе Азербайджана Бизнес 13:50
Вакцинация населения - наиболее эффективный способ борьбы с пандемией COVID-19 Общество 13:46
Более 100 жителей штата Вашингтон заразились коронавирусом после полной вакцинации США 13:45
BMW, Volvo и Google решили отказаться от полезных ископаемых со дна мирового океана Европа 13:43
В Нигере совершили неудачную попытку государственного переворота Другие страны 13:41
С участием Туркменистана состоялось очередное заседание высокого уровня TIFA Туркменистан 13:39
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 19 градусов Общество 13:30
В Туркменистане состоялся международный конкурс среди молодых юристов Туркменистан 13:22
"Азербайджанское каспийское морское пароходство" увеличило долгосрочные активы на более чем 5% Экономика 13:21
В Азербайджане от коронавируса вакцинированы почти 548 тыс. человек Общество 13:16
В Баку временно изменится схема движения некоторых экспресс-автобусов Общество 13:11
Президенту Туркменистана вручено удостоверение члена Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистан 13:09
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана за 2020 г. возрос Финансы 13:03
Минивэн совершил наезд на людей на трамвайной остановке в Праге Европа 12:56
Беларусь возобновила почтовые перевозки с Туркменистаном Бизнес 12:50
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Зверства, совершенные в марте 1918 года, являются кровавым преступлением против всего человечества и человечности (ФОТО) Политика 12:46
SOCAR Polymer вошла в число лидеров частного сектора Азербайджана по экспорту Бизнес 12:45
В Азербайджане сократились платежи иностранцев посредством банковских карт Финансы 12:44
Картины Назима Мамедова, посвященные геноциду азербайджанцев в 1918 году (ФОТО/ВИДЕО) Социум 12:43
Tesla списывает деньги с клиентов без их разрешения США 12:42
Строительство СЭС мощностью 10 МВт завершено в Кызылординской области Казахстана Энергетика 12:42
ТОП-10 частных компаний в ненефтяном экспорте Азербайджана за январь-февраль 2021 г. Бизнес 12:40
Товарооборот между Турцией и Азербайджаном за 2 месяца превысил $410 млн Турция 12:37
Доходы ОАО "Азеркосмос" за 2 месяца превысили $8 млн ИКТ 12:30
Узбекистан снял ограничения на ввоз мяса из Казахстана Узбекистан 12:30
Аэропорт в Узбекистане закупит автозапчасти Тендеры 12:30
Uzbekistan Airways с мая возобновит полеты в Ригу Узбекистан 12:27
Армения не должна оставаться безнаказанной - глава МИД Азербайджана Политика 12:23
Нужно продолжить изучение страшных событий 1918 года - Лев Спивак Точка зрения 12:21
В России за сутки выявили 8 275 случаев заражения коронавирусом Россия 12:11
В феврале 2021 г. объем продаж посредством портала Azexport превысил $35 млн Бизнес 12:07
Предложено изменение маршрута интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 12:01
Поиск мин на освобожденных землях Азербайджана затрудняет отсутствие карт минных полей - Trend TV Общество 12:00
От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищены более 3,6 млн кв. м освобожденных территорий Азербайджана Политика 11:53
Территория в 200 тыс. кв. метров на дороге в город Шуша расчищена от мин (ФОТО) Общество 11:43
Госдеп США о военных преступлениях Армении во время второй Карабахской войны Политика 11:37
Туркменистан и Россия подписали ряд межправительственных и межведомственных документов Бизнес 11:32
В феврале 2021 г. товарооборот Турции превысил $36 млрд Турция 11:24
ВБ обнародовал прогноз по инфляции в Азербайджане в 2021-2023 гг. Финансы 11:20
Начался второй этап вакцинации работников сферы образования Баку (ФОТО) Общество 11:15
В Баку вырос уровень заражаемости коронавирусом Общество 11:03
Индийский регулятор рассмотрит заявку на использование "Спутника V" 31 марта Другие страны 10:58
В Армении наблюдается рост антисемитских настроений - Госдеп США Армения 10:55
Центробанк Узбекистана впервые раскрыл 10-летнюю динамику экспорта золота Узбекистан 10:54
Азербайджанский экспорт нефти в Германию достиг почти $40 млн Энергетика 10:47
В январе-феврале 2021 г. турецкий порт Амбарли принял более 500 судов Турция 10:46
Турция существенно сократила экспорт цемента в Иран Турция 10:45
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных Россия 10:41
В Туркменистане возобновляется движение пассажирских поездов по новому направлению Транспорт 10:38
ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2021-2023 гг. Финансы 10:36
Цены на нефть перешли к росту перед встречей ОПЕК+ Арабские страны 10:35
Во Франции бизнесмена осудили на полгода за выпуск некачественного дезинфектора для рук Европа 10:31
Вице-премьер Азербайджана встретится с президентом Турции Политика 10:31
Нацбанк Грузии установил курс лари на 31 марта Грузия 10:28
В Карабахе появятся люксовые отели - Ассоциация отелей Азербайджана Туризм 10:19
Азербайджанская нефть вновь дорожает Финансы 10:16
МИД распространил обращение в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев Политика 10:14
Азербайджанский врач-инфекционист назвала критерий оценки успешности вакцинации от COVID-19 Общество 10:01
Золото и серебро в Азербайджане дешевеют Финансы 10:00
Турция призывает США воздержаться от признания т.н. "геноцида" армян – СМИ Турция 09:54
Поставки газа по TANAP в Турцию сократились Энергетика 09:47
Турция увеличивает экспорт автомобилей в Грузию Турция 09:38
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:34
Необходимо предпринимать шаги для разоблачения армянских зверств, учиненных в 1918 году – эксперт Политика 09:09
Парламент Японии одобрил соглашение о продлении условий содержания военных баз США Другие страны 08:52
За сутки в Казахстане выявлены 1663 заболевших коронавирусом Казахстан 08:35
В Грузии компенсацию по безработице получат более 130 тысяч граждан Финансы 08:33
Производство ручных ковров в Иране выросло на 34 процента за 10 месяцев года Экономика 08:32
Baker Hughes ускоряет цифровизацию деятельности в Азербайджане – Томми Кассем (Интервью) Энергетика 08:15
Американские эксперты зафиксировали активность на ядерном объекте в КНДР США 07:58
Проведение ОИ без иностранных зрителей не навредит экономике Японии - МВФ Другие страны 07:42
Китай высоко оценил работу экспертов, подготовивших доклад о миссии ВОЗ в Ухане Другие страны 07:21
Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen-12-02 ИКТ 07:03
Госдепартамент США приказал своим служащим покинуть Мьянму Другие страны 06:47
Все новости