Обнаружены уязвимости в большинстве самых популярных Android приложений

В большинстве (60 процентов) самых популярных Android-приложений имеется как минимум одна уязвимость. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, предоставила данные компания Synopsys.

В среднем же в каждой такой программе насчитывается 39 проблем с информационной безопасностью. Всего компания обнаружила 3137 уникальных уязвимостей. Они потенциально могут привести к утечке конфиденциальных данных.

По информации компании, уязвимости появляются в приложениях в результате использования разработчиками фрагментов отрытого исходного кода, которые бывают написаны давно, но продолжают использоваться в первозданном виде по сей день.

Иногда уязвимости не вылавливаются в старых кодах осознанно, поскольку проверка является дорогой процедурой, которую может себе позволить не каждая компания-разработчик.

Ранее сообщалось, что опасное приложение для Android-смартфонов воровало данные пользователей. Специалисты компании обнаружили в сети зловредное ПО, которое было замаскировано под сервисную службу Android. Фактически приложение является трояном, который принимает команды от определенного хакерского сервера. Задача программы — получить максимальное количество данных со скомпрометированного устройства.