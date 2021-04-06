AzEduNet поддерживает непрерывную работу платформы «Виртуальная школа»

Оператор Азербайджанской Образовательной Сети компания «AzEduNet», продолжает быть частью крупнейшей национальной онлайн-платформы в стране «Виртуальная школа», которая успешно работает уже более года. «AzEduNet» предоставляет техническую поддержку для обеспечения непрерывной работы данной платформы.

Так, в связи с удаленной организацией учебного процесса в образовательных учреждениях с 5 апреля 2021 года, «AzEduNet» продолжит оказывать техническую поддержку преподавателям и студентам по вопросам регистрации, логина и пароля и другим трудностям через платформу «Виртуальная школа». Отметим, что пользователям платформы техническая поддержка оказывается по электронной почте [email protected] и «Горячей линии» 146-4.

Азербайджанская образовательная сеть является крупнейшей внутренней сетью страны в области образования, объединяющей образовательные учреждения разного уровня, а также учреждения, реализующие государственную политику в области образования, в единую сеть. Основными возможностями, предоставляемыми Азербайджанской образовательной сетью, являются высокоскоростной доступ в Интернет, фильтрация вредоносного контента, создание интранет-сети и организация интранет-коммуникации (IP-телефония, видеоконференцсвязь), а также создание услуги видеонаблюдения в учебных заведениях, а также технической поддержки сети и оборудования.