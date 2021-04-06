ВСТРЕЧАЙТЕ новый дуэт: DrOn + KASKO

КАСКО страхование от A-Qroup всегда выделялось рядом преимуществ (ссылка на сайт), отличая ее от конкурентов. А сейчас страхование автомобиля в A-Qroup стало еще более выгодным: при покупке КАСКО в страховой компании A-Qroup Застрахованный получает годовую подписку на услуги мобильного приложения DrOn.

Телемедицинская платформа DrOn – это круглосуточные онлайн видео консультации с лучшими терапевтами, педиатрами и врачами узкого профиля. Подписка на услугу оформляется на год без ограничений по количеству консультаций для клиента.

A-Qroup очень дорожит доверием своих клиентов и делает всё возможное, чтобы сохранить их здоровье в это непростое время.

СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке свыше 25 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования.