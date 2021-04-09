«Лаборатория Касперского» представила Cyber Spa — диджитал-пространство для релаксации

«Лаборатория Касперского» разработала и представила Cyber Spa — виртуальное пространство для комплексной релаксации, где пользователи могут пройти онлайн-процедуры, нацеленные на борьбу со стрессом и тревожностью. Сегодня, когда интернет активно используется для работы и общения, необходимы технологии, которые помогают людям обрести гармонию с собой, восстановить моральные и интеллектуальные ресурсы.

На сайте Cyber Spa пользователям предлагаются несколько процедур: «Бесконечное спокойствие» (комплекс зрительно-аудиальных медитаций), «Технозвуковая терапия» (аудиорелаксация звуками будущего), «Фитнес-селфи» (комплекс упражнений для лица) и «Диджитал-слайм» (многоуровневая тактильная медитация). Заходя на главную страницу, посетители Cyber Spa могут сами выбрать нужный инструмент или пройти диагностику, чтобы узнать свой уровень стресса. Во втором случае система предлагает каждому ряд упражнений в подходящей ему последовательности.

Все процедуры, разработанные «Лабораторией Касперского», основаны на проверенных методиках самостоятельного расслабления, а их эффект может усиливаться от повторного прохождения. Кроме того, для технозвуковой терапии были специально созданы звуки, которые практически невозможно услышать в реальной жизни. Это, в частности, техно с Юпитера, звук бесконечности чёрной дыры и шёпот дружелюбного киборга.

Диджитал-пространство для комплексной релаксации Cyber Spa

За иллюстрации для Cyber Spa отвечала цифровой художник Варя Щука. Она размышляет о том, как преобразуется действительность под влиянием новых технологий, и размывает границу между виртуальным и реальным.

«Прошлый год оказался непростым для всех. Пандемия и массовый переход на удалённый режим работы повлияли не только на бизнес-процессы, но и на психологическое состояние сотрудников компаний по всему миру. Чтобы быстро адаптироваться к новым условиям и оставаться эффективным, нужно немало физических и душевных сил. Вполне закономерно появление таких проблем, как выгорание и повышенная тревожность. Мы в “Лаборатории Касперского” верим: технологии могут делать жизнь людей лучше. Новые диджитал-инструменты нужны, чтобы помогать пользователям справиться со стрессом и обрести спокойствие. Именно поэтому мы создали Cyber Spa — уникальное виртуальное пространство для комплексной релаксации», — комментирует Кристина Бранчугова, руководитель группы по бренд-коммуникациям «Лаборатории Касперского».

«Тревога есть у всех людей, она даёт нам возможность предвидеть опасность и вовремя на неё реагировать. Это эмоциональное переживание зачастую мотивирует действовать, двигаться в нужном направлении и развиваться. Однако тревога может превышать допустимый уровень и отрицаться человеком, который её испытывает. На работе подобное состояние приводит к тому, что сотрудник берёт на себя гораздо больше функций, чем нужно, и отказывается делегировать задачи. Это нередко провоцирует эмоциональное выгорание и сильный стресс, вследствие ухудшается не только рабочая эффективность человека, но и качество его жизни в целом. Вот почему так важно прислушиваться к себе, возвращаться к состоянию “здесь и сейчас” и справляться с повышенной тревожностью. Помочь обрести гармонию с собой и преодолеть стресс могут как традиционные психологические методики, так и новые технологии, например виртуальное пространство Cyber Spa, разработанное “Лабораторией Касперского”», — отмечает Леонид Кроль, коуч, тренер и бизнес-консультант, кандидат медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, директор Института групповой и семейной психологии и психотерапии.

Пройти онлайн-процедуры для комплексной релаксации можно на сайте Cyber Spa по ссылке: https://cyberspa.kaspersky.com/ru.