BIRLink предлагает абонентам бесплатное участие в международном конкурсе PolyUp

Ведущий поставщик инновационных телекоммуникационных услуг ENGINET, продолжает поддерживать развитие образования в стране. На этот раз первым 50 абонентам, присоединившимся с 27 апреля по 10 мая к тарифу «Təhsil» компания бесплатно предоставит места для участие в международном конкурсе PolyUp, организатором которого является компания «Mars Academy».

Это ежегодное международное соревнование будет проводиться в течение 7 недель для учеников 4-9 классов, где участники будут разрабатывать «Poly-машины», состоящие из математических задач, тем самым зарабатывая «Poly-баллы». Особенностью конкурса этого года является применение концепций «Умный город» и «Умная деревня» в 3D-машинах, которые будут созданы участниками. Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте az.polychallenge.org.

Стоит отметить, что подключиться к тарифу «Təhsil» могут только те, кто занят в сфере образования. Тариф предоставляет высокоскоростное оптическое соединение, мобильную связь со скидкой, бесплатную техническую поддержку и другие преимущества. Более подробную информацию можно получить по телефону *1199 в контактном центре BIRLink, работающему в режиме 24/7.