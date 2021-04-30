Сотрудники AzEduNet были награждены за деятельность в проекте «Виртуальная школа»

БАКУ/Trend/ - Сотрудники компании «AzEduNet», оператора Азербайджанской Образовательной Сети, были награждены благодарственными письмами от Министерства Образования за их деятельность в проекте «Виртуальная школа». Стоит отметить, что для обеспечения удобства в пользовании платформой «Виртуальная школа», «AzEduNet» оказывает техническую поддержку ее работе. Таким образом, граждане могут получить техническую поддержку, задав вопросы о платформе по горячей линии 146-4, электронной почте [email protected], а также посредством раздела сообщений официальной страницы «Виртуальной школы» в Facebook.

Кроме того, в разделе «Инструкции» сайта virtual.edu.az/ представлены подробные видеоинструкции для преподавателей и студентов по организации занятий на платформе, а в разделе «Виртуальный гид» можно найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Азербайджанская образовательная сеть является крупнейшей внутренней сетью страны в области образования, объединяющей образовательные учреждения разного уровня, а также учреждения, реализующие государственную политику в области образования, в единую сеть. Основными возможностями, предоставляемыми Азербайджанской образовательной сетью, являются высокоскоростной доступ в Интернет, фильтрация вредоносного контента, создание интранет-сети и организация интранет-коммуникации (IP-телефония, видеоконференцсвязь), а также создание услуги видеонаблюдения в учебных заведениях, а также технической поддержки сети и оборудования.