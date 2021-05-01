Министры в Азербайджане обсудили образование, инновации и экономику

БАКУ Trend/ - Путь к инновациям лежит только через образование и науку, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев в ходе панельных обсуждений "Образование, инновации, экономика" с участием министров образования и экономики - Эмина Амруллаева и Микаила Джаббарова, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Говоря о работе, проводимой в рамках возглавляемой им инновационной рабочей группы, министр изложил свою точку зрения на инновации в Азербайджане.

"Мы представляем инновационную среду в качестве пирамиды из трех слоев. Нижний слой пирамиды составляет система государственного управления, средний - развитие науки, техники и перерабатывающей промышленности, а верхний - развитие наукоемкого производства и создание устойчивой стартап-экосистемы", - сказал Набиев.

Он отметил, что образовательные предложения должны быть подкреплены научными исследованиями, где главную роль будут играть университеты.

В свою очередь, министр образования Эмин Амруллаев подчеркнул, что результаты образования являются ключевым элементом, определяющим темпы экономического роста в долгосрочной перспективе.

Он привел в этой связи примеры международных оценочных исследований. Отметив успешные результаты Азербайджана в этой области за последние годы, глава ведомства также рассказал о проекте оптоволоконной сети, который обеспечит цифровое покрытие общеобразовательных заведений. В результате 75 процентов учащихся по всей стране смогут воспользоваться широкополосным доступом к интернету с помощью оптоволоконного соединения, что повысит цифровую доступность образования.

В свою очередь, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что глава государства придает особое значение цифровизации, инновациям. Он также отметил важность обсуждаемого проекта.

"Создание пространства человеческого капитала и современных инноваций является одним из основных направлений программы "Азербайджан-2030: национальные приоритеты социально-экономического развития". Для быстрого освоения новых передовых технологий, их обслуживания в интересах граждан и бизнеса как государственные структуры, так и бизнес должны гибко адаптироваться к новым вызовам IV промышленной революции. В связи с этим развитие цифровых знаний и навыков, формирование кадрового потенциала в соответствии с требованиями времени является одним из важных факторов. Спрос на цифровые знания и навыки во всех секторах экономики растет. Для инновационного развития министерство будет вести активную работу по трем направлениям: поддержка за счет государственных ресурсов тех или иных сфер, системные подходы к ведению диалога с деловым миром и оказание поддержки частному сектору, начиная от налоговых льгот и заканчивая различными стимулами", - сказал Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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