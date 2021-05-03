Подарочная акция от Aptekonline.az и Huawei Azerbaijan

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Не упустите шанс выиграть беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i !

С FreeBuds 4i все это может быть вашим:

- хрустально чистый звук и 10 часовая жизнь батареи;

- 10 минут зарядки = 4 часа прослушивания музыки;

- активное уменьшение окружающих звуков и режим оповещения;

- всего 190 миллисекунд опоздания звука.

Плюс – абонементская карта на 90 дней от Yandex Music и KinoPoisk в ПОДАРОК!

ПОДАРКИ вручаются со стороны Huawei Azerbaijan.

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