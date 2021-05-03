Подарочная акция от Aptekonline.az и Huawei Azerbaijan
БАКУ /Trend/ - 1-21 мая участвуйте на нашей выигрышной акции!
Заказывайте товары из Aptekonline.az, с кодом заказа станьте участником лотереи, 25 мая на лотерее, получите возможность выиграть в ПОДАРОК наушники FreeBuds 4i от бренда HUAWEI!
Не упустите шанс выиграть беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i !
С FreeBuds 4i все это может быть вашим:
- хрустально чистый звук и 10 часовая жизнь батареи;
- 10 минут зарядки = 4 часа прослушивания музыки;
- активное уменьшение окружающих звуков и режим оповещения;
- всего 190 миллисекунд опоздания звука.
Плюс – абонементская карта на 90 дней от Yandex Music и KinoPoisk в ПОДАРОК!
ПОДАРКИ вручаются со стороны Huawei Azerbaijan.
Заметка:
Победители буду определены по методу случайного выбора.
Aptekonline.az – ваша индивидуальная онлайн аптека!
Для загрузки мобильного приложения Aptekonline.az:
https://aptekonline.az/qr
Для загрузки из Huawei AppGalerry: https://bit.ly/3eITF8K
Для заказа и подробной информации: *7700; 055 251 77 00 (WhatsApp)
www.aptekonline.az
www.onlineaptek.az