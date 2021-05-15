К 2025 году до 1000 населенных пунктов Грузии охватит сеть широкополосного оптического интернета

Для нашей правительственной команды важно иметь сильные регионы и качественную инфраструктуру в любом селе, как и в больших городах. Соответственно, доступ к качественному интернету и наличие оптоволоконной сети является необходимым условием для развития наших сел.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявила Натия Турнава в Гурии, селе Зеда Бахви на презентации пилотного проекта интернетизации региона Гурии.

По словам министра, правительство при участии и поддержке Всемирного банка запустило глобальный интернет-проект на 2021-2025 годы, который включает в себя до 1000 населенных пунктов по всей Грузии, в том числе села, находящиеся далеко от городских центров и еще не имеющие доступа к качественному интернету.

«Это более полумиллиона человек, которые будут иметь доступ к оптическо-волоконной широкополосной инфраструктуре», — сказала Натия Турнава.

По инициативе правительства Грузии, в рамках начатой государственной программы по интернетизации региона Гурии, в Озургетском муниципалитете была построена 140-километровая широкополосная инфраструктура, которая позволит более 28 000 жителей в 49 населенных пунктах получить доступ к электронному здравоохранению, электронному образованию, электронной коммерции и другим современным сервисам.

Кстати, Бидзина Иванишвили, почти сразу после прихода к власти, заявлял о планах и начале работ по полной интернетизации Грузии