Число пользователей Nar 4G в регионах возросло

БАКУ/Trend/ - Благодаря особому вниманию мобильного оператора к регионам, количество пользователей 4G в регионах в первом квартале 2021 года увеличилось на 42%. На прирост повлияло увеличение количества базовых станций Nar в регионах, обновление центров продаж и обслуживания, доступность тарифов и пакетов, а также доступность и удобство получения абонентских услуг посредством приложения «Nar +».

Оператор мобильной связи, который всегда стремится удовлетворить потребности своих клиентов, в первом квартале 2021 года установил в регионах около 30 новых базовых станций. Наряду со столицей, улучшение сети в регионах еще больше увеличило использование абонентами Nar бесперебойного и высокоскоростного интернета. Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8740 базовых станций и охватывающей 90% территории страны

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G)..