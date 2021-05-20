В Азербайджане начато применение программы "FLEXellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников (ФОТО)

БАКУ/Tremd/ - Компания Azerconnect, осуществляющая деятельность в сфере информации, коммуникации и высоких технологий, впервые в Азербайджане запустила инновационную программу «FLEXcellence», обеспечивающую оптимальное управление удаленной (дистанционной) работой для большого штата сотрудников. Название программы взято от английского словосочетания «Flexible Excellence» и означает «Гибкое совершенство». Компания предлагает возможности, создаваемые этой программой, для своих сотрудников, а также работников обслуживаемых ею организаций.

Создаваемые программой возможности по управлению рабочим местом и временем дают выбор сотрудникам работать удаленно без какого-либо отрицательного воздействия на продуктивность по соответствующей трудовой деятельности. Это, в свою очередь, позволяет компании оптимизировать свою деятельность за счет применения инновационных решений в соответствии с успешным международным опытом, а также обеспечивать более безопасные условия труда в новых реалиях, созданных пандемией COVID-19.

Рассказывая о программе, главный директор Azerconnect по человеческим ресурсам Матанат Бабаева сообщила, что программа предлагает альтернативный подход к традиционным понятиям рабочего места и времени. «Согласно нашей гибридной модели работы, каждый сотрудник может зарезервировать место в административных офисах компании по специальной программе и работать из офиса в определенные дни недели с предварительного согласия своего непосредственного руководителя. Применение гибридной модели обеспечивает сотрудникам, как удаленную работу, так и поддержку командной работы и социализации. Применение этой модели позволит наряду с созданием более гибкой рабочей среды, сформировать новую корпоративную культуру», - сказала Матанат Бабаева.

Говоря об успехе проекта, генеральный директор компании Эмиль Масимов отметил, что Azerconnect как компания, действующая в сфере ИКТ, стремится максимально воспользоваться современными технологиями в применении гибких механизмов управления. «Программа «FLEXcellence» также стала возможной благодаря таким современным техническим решениям. Это изменение, к которому мы подошли с осторожностью, было успешно протестировано на фоне вызовов, связанных с пандемией COVID-19. Предварительные результаты позволяют сказать, что программа вносит серьезный вклад не только в эффективное управление, но и в поддержку материального благосостояния сотрудников, сбалансированию работы и личной жизни», - сказал Эмиль Масимов.

Azerconnect - первая компания B2B (Business-to-Business), работающая в области динамично развивающейся сферы ИКТ и высоких технологий в Азербайджане. Компания, входящая в состав NEQSOL Holding, была основана в 2013 году и предоставляет широкий спектр ИКТ-услуг в соответствии с международными стандартами.