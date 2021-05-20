Россия и Азербайджан заключили соглашение о сотрудничестве в области связи и ИТ

БАКУ/Trend/ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области связи и информационных технологий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подписание документа прошло по итогам состоявшихся в четверг в Москве переговоров премьеров двух стран – Михаила Мишустина и Али Асадова.

В их присутствии также был подписан меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ и Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана.

(Редактор: Надир Насиров)