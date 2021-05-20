Азербайджан и Великобритания подписали Протокол о намерениях в области цифрового правительства

БАКУ /Trend/ - Подписан Протокол о намерениях в области цифрового правительства между Центром развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Службой цифрового правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Trend.

Также был подписан Протокол по итогам четвертого заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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