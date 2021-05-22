YouTube с июня будет вставлять рекламу в видео без согласия разместивших ролик

Американский видеохостинг YouTube с 1 июня сможет без согласия правообладателей вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе, даже на каналах, не входящих в партнерскую программу компании. Об этом сообщил журнал Entrepreneur со ссылкой на письмо об изменении правил пользовательского соглашения, разосланное пользователям платформы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"YouTube имеет право монетизировать любой контент на платформе, и реклама может появляться на каналах, не входящих в партнерскую программу", - говорится в одном из пунктов новых правил. При этом весь доход от рекламных вставок в ролики на каналах, которые недостаточно популярны или не стремятся к получению прибыли от своего контента, будет идти в бюджет YouTube.

Изменение может серьезно усложнить для начинающих видеоблогеров присоединение к партнерской программе YouTube и, соответственно, получение дохода от рекламы в своих роликах, поскольку им станет труднее набрать необходимые 1 тыс. подписчиков и 4 тыс. часов просмотров на своих каналах.

Помимо этого, новые правила скажутся и на потребителях контента, которые, чтобы избавиться от большого количества прерывающих видео рекламных объявлений, будут вынуждены соглашаться на оформление платной подписки YouTube Premium, полностью отключающей рекламу в любых роликах на платформе.

Для американских пользователей платформы изменение действует еще с ноября прошлого года.

Это уже не первый шаг американской корпорации Google, владеющей YouTube, повысить доходность своего видеохостинга. В марте компания сообщила, что может обязать видеоблогеров со всего мира, создающих ролики на принадлежащей ей платформе YouTube, платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США. Как пояснили в компании, такая мера необходима для соответствия требованиям Службы внутренних доходов США, согласно которым корпорация должна "собирать налоговую информацию обо всех монетизирующих свой контент создателях за пределами США" и "в определенных случаях удерживать налоги, если эти создатели получают доход от жителей США".