Цифровой проект Азербайджана получил признание мирового сообщества

БАКУ /Trend/ - Проект "Портал электронного обращения граждан" получил признание мирового сообщества, в особенности представителей цифровой сферы, сказала Trend заместитель директора Информационно - вычислительного центра (ИВЦ) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Инара Велиева.

По ее словам, на конкурс WSIS Prizes–2021 было представлено 1 270 электронных проектов из разных стран мира, в том числе Азербайджана.

"По итогам конкурса, проведенного на основе онлайн-голосования по 18 номинациям, было отобрано 90 проектов-чемпионов и 18 проектов-победителей (Winner), одним из которых стал азербайджанский "Портал электронного обращения граждан", - сказала Велиева.

Она отметила, что это цифровое решение дает возможность гражданам, в особенности жителям сельских регионов, подавать обращения в онлайн-форме.

Пилотный проект цифрового решения был разработан и реализован в Шамахы, и жители этого города пользуются услугами этого портала.

"В портал можно добавлять учреждения в иерархическом порядке, то есть интегрировать в него столько услуг, сколько понадобится гражданам, что придало исключительное значение этому цифровому решению в период пандемии", - сказала замдиректора.

Кроме того, по ее словам, есть возможность отслеживать статус обращений, отправленных посредством портала.

"Если вы подали обращение в муниципалитет и через три дня хотите узнать об его итогах, то вы можете с легкостью ознакомиться со статусом обращения на портале", - сказала Велиева.

В целом, по ее мнению, цифровизация сводит к минимуму бюрократические препоны.

"Поскольку в центре работы портала находятся отношения между гражданами и чиновниками, проблем, возникающих в связи с этими отношениями, становится меньше. Кроме того, если чиновник игнорирует обращение гражданина и не выполняет свою работу должным образом, то руководство учреждения видит это и имеет возможность своевременно вмешаться", - сказала Велиева.

По ее мнению, по сути, этот и подобные проекты – неотъемлемая часть цифровой трансформации Азербайджана.

"В прошлом месяце Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере цифровой трансформации. Во вступительной части указа отмечается, что «государственная политика по управлению, осуществляемая в области цифровой трансформации, требует совершенствования механизмов управления, координации и контроля, эффективного выполнения функций государственного и общественного значения, а также коммерческой деятельности». «Портал электронного обращения граждан» также служит эффективному выполнению функций государственного и общественного значения", - сказала она.

Велиева подчеркнула, что «Портал электронного обращения граждан» не только соответствует требованиям пандемии, но и предотвращает потерю времени и дополнительные расходы, то есть гражданину необязательно тратить время и средства для того, чтобы посетить центры или учреждения, в которые он должен подать обращение.

Напомним, что разработанный ИВЦ при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана «Портал электронного обращения граждан» стал победителем конкурса Всемирного саммита по информационному обществу 2021 года (WSIS Prizes – 2021) и занял первое место в номинации «Электронное правительство».

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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