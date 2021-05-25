Азербайджан в экспорте высокотехнологичной продукции конкурирует с мировыми лидерами

БАКУ /Trend/ - Азербайджан конкурирует в экспорте высокотехнологичной продукции с признанными мировыми лидерами в этой сфере – США, Израилем, Южной Кореей и Китаем.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Консорциума по экспорту инноваций Азербайджана (AZINNEX) Фарид Кязимов.

По его словам, в мире наблюдается очень высокая конкуренция в сфере инноваций.

"Таким странам, как Азербайджан, которые недавно начали экспортировать свою высокотехнологичную продукцию, приходится конкурировать с признанными мировыми лидерами – США, Израилем, Южной Кореей, Китаем. Если рассмотреть регион СНГ, то мы увидим, что практически все страны, которые могут представить свои инновации, в кратчайшие сроки сильно облегчили налоговую нагрузку на высокотехнологичные компании", - сказал Кязимов.

Он подчеркнул, что подобный подход создает конкурентное преимущество для компаний указанных стран при участии в тендерах. Поэтому Азербайджану, чтобы выдержать эту конкуренцию, необходимо также предпринять сбалансированные шаги по поддержке экспортного потенциала в области инноваций.

Отметим, что Консорциум по экспорту инноваций Азербайджана был создан для поддержки экспорта национальной высокотехнологичной продукции.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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