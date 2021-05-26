Huawei 2 июня представит собственную операционную систему для смартфонов

Китайская телекоммуникационная компания Huawei планирует 2 июня презентовать собственную операционную систему (ОС) Harmony, работающую на смартфонах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее созданная китайской технологической компанией операционная система использовалась в "умных" телевизорах, гаджетах-аксессуарах, однако в скором времени ее запустят в более широкой линейке продуктов Huawei. В 15-секундном видеоролике не уточняется, на каких именно смартфонах будет представлена операционная система.

По прогнозам компании, к концу 2021 года количество устройств, оснащенных ОС Harmony, достигнет 300 млн.

В сентябре 2020 года исполнительный директор по потребительскому сектору Huawei Юй Чэндун заявил, что в 2021 году компания планирует выпустит смартфон на собственной операционной системе.

Huawei представила ОС Harmony в августе 2019 года. По словам разработчика, она может прийти на замену операционной системе Android.

Журнал "Хужунь" (китайский аналог Forbes) назвал Huawei самой сильной и конкурентоспособной компанией - производителем бытовой электроники КНР в 2020 году. Чистая прибыль Huawei в 2020 году составила 64,6 млрд юаней (около $9,9 млрд), что на 3,2% превысило показатель 2019 года.