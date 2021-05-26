В Азербайджане представлено цифровое решение на основе биометрии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане представлено цифровое решение на основе биометрической технологии.

Как сообщили в среду Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, согласно договору, подписанному между Информационно-вычислительным центром при минсвязи и небанковской кредитной организацией (НБКО) ООО "AzPul", при выдаче кредитов небольшого объема личность гражданина будет идентифицироваться с помощью биометрической технологии в режиме реального времени.

"Для подписания кредитного договора будет выдан одноразовый сертификат электронной подписи. Это решение сочетает в себе технологии распознавания лиц и предоставление открытого ключа электронной подписи. С помощью этих возможностей можно в режиме онлайн проводить любые виды операций, для которых требуется электронная подпись. Кроме того, транзакции, выполняемые с помощью данного решения, осуществляются в автоматизированном режиме, что делает процесс еще более оперативным", - говорится в сообщении ведомства.

В минсвязи подчеркнули, что биометрическая технология является безопасной, автоматизированной и оперативной, что создает ряд преимуществ и возможностей:

Получение сертификата электронной подписи в режиме реального времени;

Использование сервиса независимо от места и времени;

Предотвращение мошенничества (невозможность проведения операции от имени лица без его ведома и участия);

Интеграция системы с любым устройством;

Получение данных в режиме реального времени.

Отметим, что предлагаемое решение может быть использовано как представителями государственного, так и частного секторов. Переход к цифровой трансформации в нашей стране делает использование этой технологии более актуальным.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev