Facebook не будет удалять посты об искусственном происхождении коронавируса

Администрация американской социальной сети Facebook перестанет удалять публикации, содержащие предположения об искусственном происхождении коронавируса, говорится в заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В свете продолжающихся расследований происхождения коронавируса и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком", - написал представитель соцсети в письме, распространенном по электронной почте.

Он добавил, что компания продолжит регулярно обновлять свою информационную политику в зависимости от появления новых данных, связанных с расследованием происхождения вируса.