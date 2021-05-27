Facebook не будет удалять посты об искусственном происхождении коронавируса
Администрация американской социальной сети Facebook перестанет удалять публикации, содержащие предположения об искусственном происхождении коронавируса, говорится в заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В свете продолжающихся расследований происхождения коронавируса и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком", - написал представитель соцсети в письме, распространенном по электронной почте.
Он добавил, что компания продолжит регулярно обновлять свою информационную политику в зависимости от появления новых данных, связанных с расследованием происхождения вируса.
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