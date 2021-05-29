Пользователи сообщили о сбоях в работе Netflix

Проблемы в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в субботу в США и Канаде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил сервис Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы.

Пользователи в сегментах интернета в США и Канаде в основном сообщают о проблемах с подключением и просмотром видео (86%). Часть жалоб касается трудностей с авторизацией на сайте Netflix.