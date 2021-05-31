Южнокорейская CJ ENM инвестирует в развлекательный контент $4,48 млрд

Южнокорейская компания CJ ENM вложит до 2026 года более 5 трлн вон ($4,48 млрд) в создание развлекательного контента и тем самым планирует стать глобальным игроком в этой сфере. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Сеуле ее вице-президент Кан Хо Сон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"CJ ENM станет всеобъемлющей компанией на глобальном рынке развлечений, диверсифицировав системы создания контента и реагируя на запросы потребителей в режиме реального времени. Мы выйдем на мировую арену и будем конкурировать с крупнейшими платформами и игроками", - подчеркнул он.

Кан Хо Сон указал, что CJ ENM инвестирует более 5 трлн вон в создание контента на протяжении пяти лет начиная с 2022 года. В нынешнем же году сумма составит 800 млрд вон ($718 млн).

По словам вице-президента, компания планирует учредить несколько новых студий, специализирующихся на создании анимационных и кинофильмов, а также различных шоу, и будет продвигать их посредством как собственной стриминговой платформы Tving, так и гигантов индустрии, например Netflix. Планируется также уделить дополнительное внимание развитию такой отрасли индустрии развлечений, как K-pop (корейская поп-музыка).