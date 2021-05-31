«Лаборатория Касперского»: каждый второй откладывает обновление устройств, когда приходят уведомления

БАКУ/Trend/ - Каждый второй пользователь, увидев уведомление о необходимости перезагрузить устройство, чтобы обновить его, нажимает «Напомнить позже». Таковы данные нового глобального опроса «Лаборатории Касперского», в ходе которого изучалось отношение людей к обновлениям на устройствах и привычки, связанные с этими процессами*.

Значительная часть (41%) тех, кто просит напомнить позже, обычно обновляет устройство в конце дня, 19% — в течение нескольких дней, 18% — в течение нескольких часов. Каждый десятый (11%) хотя бы раз откладывал процесс обновлений на несколько месяцев.

Пока обновляется рабочее устройство, 44% делают перерыв, а 20% выполняют задачи, которые можно решить в офлайне (например, совершают звонки). При обновлении личного устройства 31% смотрят телевизор или читают книгу, 18% готовят еду, а 9% занимаются спортом или отправляются на прогулку.

Есть и те, кто не хочет отвлекаться от того, чем был занят на устройстве, несмотря на временную невозможность им пользоваться. Примерно каждый четвёртый просто берёт другой гаджет, чтобы продолжить начатое: 27% из тех, у кого обновляется рабочая техника, и 23% из тех, у кого — личная.

«Обновлять ПО крайне важно, чтобы сохранить высокий уровень безопасности, а также получить доступ к новым функциям. Вендоры постоянно работают над усовершенствованием своих продуктов, в том числе чтобы обнаружить и закрыть уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Именно поэтому мы всегда настоятельно советуем не откладывать этот процесс, а своевременно устанавливать обновления для эффективной защиты», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

*Опрос был проведён в апреле 2021 года компанией Savanta среди 15 тысяч людей по всему миру.