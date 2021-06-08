Apple представила несколько новых функций для защиты конфиденциальности и обновленные операционные системы

ИКТ 8 июня 2021 00:30 (UTC+04:00)
Apple представила несколько новых функций для защиты конфиденциальности и обновленные операционные системы

Apple на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 представила операционную систему (ОС) iOS 15 с рядом новых функций и обновленную macOS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одно из главных обновлений получил сервис FaceTime. Так, видеозвонки имеют пространственное звучание и фильтрацию голоса от лишнего шума. Также для более четкой картинки появилась возможность включить портретный режим, при котором фон становится размытым. Кроме того, теперь для видеоконференций можно создавать ссылки, как в Zoom: запланировать совещание и отправить ссылку на него друзьям или коллегам, которые могут присоединиться к звонку даже не имея iPhone - со своего Android- или Windows-устройства. Так же, как в Zoom, во время конференций можно делиться своим экраном.

Другая функция SharePlay в FaceTime позволяет делиться песней или видео в режиме реального времени, чтобы с друзьями удаленно смотреть фильм или слушать музыку. Для этого компания заключила партнерства с Disney, Hulu, HBO Max, TikTok и др.

Другое крупное обновление произошло в уведомлениях. Так, теперь система сама группирует уведомления по категориям. Кроме того, пользователи могут выбрать три режима "Не беспокоить": "работа", "личное" или "отдых". Например, во время работы будут приходить только уведомления от коллег. Также в iMessage можно будет разрешить уведомлять собеседников о том, что вы включили режим "Не беспокоить".

Новая функция Live Text распознает на фотографии текст, который можно скопировать и вставить, например в поисковик. Если система распознает номер, то можно автоматически позвонить по нему. Пока текст распознается только на семи языках (русский в этот список не входит). Распознаются также предметы и образы, например породы собак.

Обновления коснулись и функции "Воспоминания". Теперь можно сделать из ваших фото и видео мини-фильмы под музыку, которые система предложит из Apple Music.

Приложение "Кошелек" можно будет использовать вместо ключей в отелях, с которыми договорилась Apple (пока только в США) и загрузить свои документы, к примеру водительские права. В будущем компания планирует, что приложением можно будет воспользоваться и в аэропортах, что заменит бумажные удостоверения личности.

Изменения в iPadOS

Что касается изменений в операционной системе для планшетов, то iPadOS получила новый дизайн виджетов, которые можно свободно размещать на всем рабочем столе. Стала доступна "Библиотека приложений", в которой автоматически группируются приложения по категориям. Улучшилась функция многозадачности.

Появилась новая функция QuickNote - это быстрые заметки, которые можно использовать внутри других приложений. Можно делать заметки, и, например, в браузере автоматически к ним привязывается открытая страница с сайтом.

MacOS Monterey

Новая macOS для настольных компьютеров получила название Monterey. Большое обновление получил браузер Safari. В частности, изменилась панель вкладок с возможностью распределять вкладки по группам. Панель теперь окрашивается в цвет открытой веб‑страницы, а вкладки, панель инструментов и строка поиска объединены в цельный интерфейс. Причем группы вкладок можно синхронизировать между Mac, iPhone и iPad и делиться ими с родными и друзьями.

Также на Mac появятся "Быстрые команды", которые позволят автоматизировать повседневные задачи. Для этого была создана большая библиотека готовых действий: можно, например, моментально отправлять файлы или создавать анимированные GIF‑изображения. Функция работает во всей системе macOS, в том числе в строке меню, в Finder и Spotlight.

Появились новые функции "Непрерывности", позволяющие работать на разных устройствах. Так, Universal Control позволяет без предварительной настройки свободно перемещаться между Mac и iPad, используя мышь и клавиатуру. Функция AirPlay to Mac транслирует контент, например фильмы или игры, с iPhone или iPad на Mac.

Новая macOS Monterey будет поддерживать самый широкий спектр моделей Mac за всю историю этой операционной системы, отметили в компании. Так, ОС получат новейшие iMac, MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini, а также компьютеры Mac на базе процессора Intel.
Общедоступная бета‑версия для всех пользователей Mac будет доступна в июле, а в качестве бесплатного обновления ОС выйдет этой осенью.

WatchOS 8

В watchOS 8 теперь доступны два новых вида тренировок - тайцзицюань и пилатес. Они позволяют измерить частоту сердечных сокращений и интенсивность движений, чтобы получить точные показатели активности. А во время сна теперь можно отслеживать частоту дыхания - количество вдохов-выдохов в минуту. Частоту дыхания во сне и тренды ее изменения можно просматривать в приложении "Здоровье" на iPhone.

Кроме того, в watchOS 8 появятся новые способы просматривать фото и взаимодействовать с ними прямо на запястье. Циферблат "Портреты" оживляет ваши портретные фото, снятые на iPhone, добавляя к ним многослойный эффект: лица на фото автоматически распознаются и выделяются из фона. Подборки из функции "Воспоминания" автоматически синхронизируются на Apple Watch, а с новой страницы экспорта можно делиться снимками через "Сообщения" и "Почту". Также в ОС было добавлено приложение "Контакты": контакты можно просматривать, добавлять, редактировать и пересылать другим пользователям.

Было обновлено и приложение "Дыхание", которое стало называться "Осознанность". К дыхательным упражнениям теперь добавились новые виды практик - сеансы размышления длиной в одну минуту.

Обновленное "Здоровье"
Компания также обновила свое приложение "Здоровье", данные для которого, в частности, поступают с Apple Watch. Так, теперь можно делиться информацией о своем здоровье с врачом, который получит данные из приложения, например о вашем сердцебиении. Для этого Apple заключила сотрудничество с несколькими медорганизациями в США. Добавлена также функция по интерпретации лабораторных тестов.

Кроме того, iOS может отслеживать, как вы ходите, и сравнивает эти данные со средним показателем. Если что-то выходит из нормы, то приложение об этом сообщит.

Функция Health Sharing позволит следить за физической активностью и состоянием своих родственников, например пожилых родителей. С их разрешения вам может передаваться информация с их приложения "Здоровье".

Также была представлено несколько новых функций, обеспечивающих конфиденциальность данных пользователя.

Так, функция для электронной почты Mail Privacy Protection запрещает отслеживающим инструментам (трекерам) узнать вашу локацию или IP-адрес. Также она скрывает информацию о том, открыли ли вы письмо и когда это сделали.

Также появился App Privacy Report, в котором компания разъясняет, как приложения используют данные пользователя. Например, как часто приложение запрашивает доступ к вашим контактам, микрофону или местоположению.

Siri теперь способна работать без подключения к интернету: вся обработка запросов происходит на устройстве, без использования доступа к сети, что позволило ускорить выполнение некоторых задач голосовым помощником: например, поставить будильник или записать встречу в календаре. Также это нужно, как поясняют в Apple, для повышения безопасности данных пользователя: "Аудио никогда не покидает ваше устройство".

Компания представила подписку iCloud+ с дополнительными функциями приватности. Например, Hide my mail создает рандомные ящики для регистрации на разных сервисах, а Private Relay обеспечивает дополнительную защиту для веб-браузинга. Стоимость подписки не меняется, обладатели подписки iCloud будут автоматически переведены на iCloud+ этой осенью.

Аккаунт в завещание
Теперь стало возможным назначить, например, своего родственника "доверительным контактом". В случае если вы забудете свой пароль от Apple ID, вы можете позвонить ему и получить код верификации. Также компания разрешила передавать аккаунт в завещание: после смерти доступ к нему и всем данным на iCloud может получить назначенное лицо.

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