В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в среду в ряде стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В основном жалобы поступают из США и Великобритании. Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта, мобильных приложений соцсети на смартфонах iPhone и на планшетах iPad, а также на устройствах с операционной системой Android.