«Лаборатория Касперского» и Skill Cup запустили мобильный курс по детской онлайн-безопасности

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный онлайн-курс на базе платформы микрообучения Skill Cup. Эксперты по детской безопасности в интернете совместно с командой Kaspersky Academy разработали программу, задача которой — помочь родителям и детям разобраться в вопросах цифровой безопасности и этики.

Микрокурс доступен по всему миру на английском и русском языках в мобильном приложении Skill Cup для устройств на базе iOS и Android. Программа курса состоит из четырёх тематических блоков, в каждом из которых пользователи найдут серию интерактивных уроков. В них раскрываются темы приватности, безопасного и этичного поведения в социальных сетях, рассказывается об основных угрозах, с которыми ребята могут столкнуться в интернете, а также о цифровых интересах детей. Все материалы представлены в различных форматах: статьи, видео и инфографика. В конце каждого урока пользователю предлагается пройти небольшой тест для оценки знаний и закрепления темы. Курс доступен на английском и русском языках.

«Сегодня трудно представить детей без гаджетов. Кроме того, результаты опросов показывают, что чаще всего родители вручают ребёнку смартфон или планшет уже в очень раннем возрасте. К сожалению, взрослые не всегда находят время, чтобы уделить внимание онлайн-безопасности детей: рассказать, как настроить приватность аккаунтов или как распознать мошенников, — размышляет Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — В помощь родителям вместе со Skill Cup мы сделали мобильный микрокурс, который можно пройти в любое время и практически в любой обстановке».

«Сегодня и дети, и взрослые привыкли к большому выбору социальных сетей: TikTok, YouTube и другие. Вот почему обучающий формат должен соответствовать их привычкам, в том числе и с точки зрения обучения. В Skill Cup мы используем микрообучение: такой формат делает процесс получения знаний нескучным и увлекательным», — говорит Роман Мандрик, основатель и глава Skill Cup.

Курс доступен на Более подробную информацию о курсе можно найти по этой ссылке: https://www.skillcup.ru/kaspersky.

О Skill Cup

Skill Cup — это мобильная платформа для микрообучения, которая предлагает микрокурсы по различным темам. Клиенты Skill Cup — люди, которые стремятся учиться там, где им удобно, а также компании, которые не хотят, чтобы их сотрудники отвлекались от работы во время обучения.

О «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 240 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Подробнее на www.kaspersky.ru.